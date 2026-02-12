Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

Svet ŠPORTU je v smútku: Majster sveta zahynul po tom, čo sa mu neotvoril padák

Pierre Wolnik zahynul po tom, ako sa mu neotvoril padák.
Pierre Wolnik zahynul po tom, ako sa mu neotvoril padák.
PARÍŽ - Extrémny šport prišiel o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Dvojnásobný svetový šampión vo voľnom páde tragicky zomrel pri lete nad Mont-Blancom, keď sa jeho padák nedokázal rozvinúť.

Svet adrenalínových letcov zasiahla tragická správa o smrti jedného z jeho najuznávanejších predstaviteľov. Francúzsky parašutista Pierre Wolnik, ktorý v posledných rokoch získal titul majstra sveta vo wingsuite dvakrát, prišiel o život pri lete v oblasti Mont Blanc vo francúzskych Alpách. Wolnik mal 37 rokov a jeho smrť šokovala medzinárodnú komunitu skokanských športovcov.

K incidentu došlo 7. februára 2026, keď sa športovec vydal na odvážny skok z vrtuľníka v rámci horského masívu Mont Blanc. Po niekoľkých sekundách plynulého letu mal vykonať manéver na otvorenie padáku, ktorý však podľa správ francúzskych médií nebol úspešný a nerozvinul sa. Wolnik tak spadol z veľkej výšky a utrpel smrteľné zranenia pri dopade na zem.

Telo objavené v údolí

Záchranári dorazili na miesto nehody, no už nemohli športovcovi pomôcť. Jeho telo našli v dedine Les Bossons v údolí Chamonix, kde ho následne stabilizovali a odviezli vrtuľníkom.

Okolnosti zlyhania padáku zatiaľ vyšetrujú miestne orgány. Dochádza k prešetrovaniu technických aspektov výstroja, ako aj samotného postupu pri skoku, aby sa zistilo, či išlo o poruchu výstroja, chybu pri manipulácii alebo iný faktor.

Životopis talentovaného športovca

Wolnik bol jedným z popredných svetových expertov na wingsuit, šport, kde parašutista využíva špeciálny oblek na „lietanie“ vzduchom pred otvorením padáku. V roku 2022 aj 2024 získal titul majstra sveta vo voľnom páde vo wingsuite, čím si vyslúžil rešpekt kolegov aj fanúšikov extrémnych športov.

Okrem športových úspechov bol tiež členom francúzskeho národného tímu a podieľal sa na príprave na nadchádzajúce Majstrovstvá sveta FAI v roku 2026. Bol známy aj ako video tvorca pre Fédération Française de Parachutisme, kde zaznamenával svoje lety a zdieľal ich s komunitou online.

Po tragédii federácia parašutizmu uverejnila vyjadrenie, v ktorom Wolnika označila za osobu, ktorej „prítomnosť zostane navždy v pamäti všetkých, ktorí ho poznali“. Prezident organizácie Yves-Marie Guillot mu vyjadril úprimné kondolencie rodine i športovej komunite a poukázal na jeho talent a charizmu.

