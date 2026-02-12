Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

Tisíce Venezuelčanov v uliciach: Žiadajú prepustenie politických väzňov

Ľudia sa zúčastňujú na pochode vedenom študentmi pri príležitosti Národného dňa mládeže, aby vyzvali na prepustenie zadržaných osôb, ktoré ich príbuzní a ľudskoprávne organizácie považujú za politických väzňov Zobraziť galériu (2)
Ľudia sa zúčastňujú na pochode vedenom študentmi pri príležitosti Národného dňa mládeže, aby vyzvali na prepustenie zadržaných osôb, ktoré ich príbuzní a ľudskoprávne organizácie považujú za politických väzňov (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)
TASR

CARACAS - Tisíce Venezuelčanov vo štvrtok demonštrovali za prepustenie zvyšných politických väzňov a obnovenie dodržiavania ľudských práv v krajine. Informujú agentúry AFP a DPA.

„Nebojíme sa,“ skandovali demonštranti v uliciach Caracasu počas prvého väčšieho opozičného protestu od začiatku januára, keď americké špeciálne jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura. Opozičnú demonštráciu zvolali študentské organizácie. V hlavnom meste sa v rovnakom čase konala aj demonštrácia na podporu vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej.

Venezuelský parlament v súčasnosti zároveň rokuje o návrhu zákona o všeobecnej amnestii pre politických väzňov. Jedným z pokrikov na proteste bolo napríklad aj „nie jedného či dvoch, ale všetkých“. Rodriguezová vo štvrtok opätovne vyhlásila, že Maduro zostáva prezidentom Venezuely. „Môžem vám povedať, že prezident Nicolás Maduro je legitímnym prezidentom,“ uviedla dočasná prezidentka v rozhovore pre americkú televíziu NBC odvysielanom vo štvrtok.

