Putin to povedal jasne: Trumpa odmietol! So Zelenským chce rokovať sám

ANCHOAGE - Diplomatický maratón vo Washingtone priniesol prelomový moment. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval sériu rokovaní s Donaldom Trumpom i s najvplyvnejšími európskymi lídrami, ktoré vyústili do zásadného posunu: americký prezident prejavil ochotu zapojiť sa do bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho ide o „prielom“, ktorý otvára novú éru vo vzťahoch medzi Kyjevom a Washingtonom, ale aj medzi Spojenými štátmi a ich európskymi spojencami.
Od úľavy v Kyjeve po otázniky v USA
Zelenskyj deň plný rokovaní zakončil s viditeľnou úľavou. Zatiaľ čo konkrétna podoba bezpečnostných záruk sa má podľa neho vyjasniť do desiatich dní, už samotná zmienka o nich rozvírila vody v americkej politike. V hnutí MAGA sa ozývajú hlasy, že krajina by sa mohla dostať na hranicu novej zahraničnopolitickej roztržky, píše portál Politico.
Medzitým Európu obletela ďalšia správa: nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil, že bilaterálne stretnutie Zelenského s Vladimirom Putinom by sa mohlo uskutočniť už v priebehu dvoch týždňov. Trump na sociálnych sieťach doplnil, že plánuje vstúpiť do hry ako tretia strana – priamo na trilaterálnom summite s cieľom ukončiť vojnu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron reagoval optimisticky: „Ak je váš prezident presvedčený, že dokáže dosiahnuť dohodu, musíme urobiť všetko pre to, aby sa to podarilo.“
Nová atmosféra medzi Trumpom a Zelenským
Zasvätené zdroje z Bieleho domu hovoria jasne: februárové napätie je minulosťou. Tentoraz panovala v Oválnej pracovni uvoľnená atmosféra, Trump dokonca žartoval so Zelenským o jeho obleku a viceprezident J.D. Vance pôsobil s ukrajinským lídrom prirodzenejšie než predtým. „Stretnutie bolo veľmi produktívne,“ zhodnotil vysokopostavený predstaviteľ administratívy.
Európa pri stole – jednotná, no nejednoznačná
Trumpov tím priznal, že prítomnosť európskych lídrov bola kľúčová. Diskusia bola živá, niekedy chaotická, no v konečnom dôsledku pozitívna, píše Politico. „Vyzeralo to ako veľká rodina,“ opísal jeden z účastníkov. Zároveň však pripomenul, že vojna je predovšetkým európsky problém a že ani jeden zo štátov zatiaľ neprevzal rozhodujúcu iniciatívu.
Tromf v rukách: ponuka trilaterálneho summitu
Zaujímavý detail odhalil zdroj z administratívy – Trump osobne navrhol Putinovi, že sa pripojí k jeho stretnutiu so Zelenským. Ruský prezident vraj reagoval slovami: „Netreba, chcem sa s ním najprv stretnúť sám.“ Úloha pripraviť možné stretnutie padla na špeciálneho vyslanca Steva Witkoffa.
Aljaška otvorila cestu
Kým summit Trumpa a Putina v Anchorage mnohí kritizovali, pondelkové rokovania ukázali jeho význam. Podľa jedného z predstaviteľov práve vďaka nemu Moskva prvýkrát otvorene pripustila diskusiu o bezpečnostných zárukách. „Bez tohto malého okna by sme Európanov do Washingtonu nedostali,“ zaznelo z Bieleho domu.
Záruky – kameň úrazu doma i v zahraničí
Najväčšou neznámou ostáva obsah amerických záväzkov. Trump sa verejne zaviazal, že USA budú súčasťou procesu, no zatiaľ bez detailov. Zdroje zároveň priznali, že ak by bolo potrebné vyslať amerických vojakov ako súčasť mierovej misie, prezident by to zvážil.
Varovania z radov MAGA
Kým vo Washingtone rokovali prezidenti, v podcaste War Room Steve Bannon varoval pred prílišným zaangažovaním USA. „Nechápem, ako by záväzok podobný článku 5 mohol byť výhrou pre Spojené štáty,“ odkázal. Podľa neho Európania nemajú dostatok financií ani vojenského vybavenia, a ak Amerika zatiahne dohodu, ponesie celé bremeno.
„Trump už urobil viac než dosť, aby strany posadil za stôl,“ povedal Bannon pre Politico. „Toto je európsky problém.“
Nové mená na scéne
Trump v príspevku na Truth Social spomenul, že koordináciu s Ukrajinou a Ruskom vedú viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Práve toto bolo pre mnohých signálom, že Vance a Rubio po prvý raz vstupujú do veľkej zahraničnopolitickej hry – čo môže mať dopad aj na rok 2028, kedy sa odohrajú ďalšie prezidentské voľby v USA.