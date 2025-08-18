Jeden z obžalovaných v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej zomrel

HANDLOVÁ - Jeden z obžalovaných v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009 zomrel. Podľa informácií TASR ide o Ladislava H. Jeho úmrtím sa bude zaoberať súd v ďalšom konaní. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajského súdu (KS) v Trenčíne Romana Tarabusa.
„Samosudca si z matriky vyžiadal zaslanie úmrtného listu obžalovaného, súd sa s touto skutočnou vyrovná v ďalšom konaní,“ uviedol Tarabus. Obžalovaných v kauze výbuchu v bani uznal Okresný súd (OS) Prievidza vo februári tohto roka opätovne za vinných, uložil im niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákaz činnosti. Oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020 samosudca uložil obžalovaným tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Rozsudok nie je právoplatný, kauzou sa tak bude opäť zaoberať KS v Trenčíne.
Príprava spisu na odvolanie
Tarabus ozrejmil, že k pondelku OS v Prievidzi spis ešte nepredložil KS v Trenčíne, pred predložením spisu odvolaciemu súdu totiž podľa neho musí OS vykonať viacero úkonov, ktoré si vyžadujú čas. „Po vyhlásení rozsudku na hlavnom pojednávaní je potrebné najprv rozsudok písomne vyhotoviť. V danej trestnej veci má rozsudok 92 strán. Potom sa rozsudok doručuje všetkým oprávneným osobám,“ vysvetlil Tarabus.
Kto podľa neho podal odvolanie voči rozsudku, má po doručení písomného vyhotovenia rozsudku poskytnutý čas na to, aby sa oboznámil s podrobnou argumentáciou súdu a na základe toho vypracoval písomné odôvodnenie svojho odvolania. „To sa potom doručuje ostatným stranám trestného konania, ktoré by mohli byť rozhodnutím o odvolaní priamo dotknuté, s upozornením, že sa môžu k odvolaniu vyjadriť,“ doplnil a podotkol, že preto v náročnejších trestných veciach môže vykonanie úkonov pred predložením spisu odvolaciemu súdu trvať niekoľko mesiacov.
Zmena sudcu na KS v Trenčíne
K zmene došlo i v prípade sudcu na KS v Trenčíne. „Sudcovi, ktorý bol na KS v Trenčíne v predmetnej trestnej veci sudcom spravodajcom, zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov,“ konkretizoval Tarabus.
História súdnych konaní v kauze výbuchu
OS v Prievidzi sa vo februári kauzou tragického výbuchu zaoberal po tretí raz. KS v Trenčíne o tom rozhodol v marci 2023 na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť za vinných, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov. Obhajoba vinu obžalovaných naďalej odmieta.
Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.
Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčším banským nešťastím v novodobej histórii Slovenska.