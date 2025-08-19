Posmešné hlasy z Moskvy po summite u Trumpa: Brusel by mal prestať brechať! TAKTO nazvali Zelenského

MOSKVA - Moskva dala najavo, že v otázke Ukrajiny chce rokovať najradšej len s Washingtonom. Európski lídri sú podľa ruských predstaviteľov prekážkou – a práve preto sa po stretnutí v Bielom dome stali terčom posmechu.
„Európa sa mu len vtierala“
Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev napísal na portáli X, že tzv. „antiruská vojnová koalícia ochotných“ nedokázala prekonať Donalda Trumpa na jeho pôde. „Európa mu ďakovala a len sa mu vtierala,“ uštipačne dodal.
Nešetril ani ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským: „Otázkou je, akú melódiu ten klaun z Kyjeva zahrá doma, keď si znovu oblečie svoju zelenú uniformu,“ poznamenal Medvedev, ktorý v ruskej politike tradične hrá úlohu radikála, aby v kontraste s ním Vladimir Putin pôsobil umiernenejšie.
Európa potvrdila podporu Kyjevu
Samotné rokovanie v Bielom dome sa nieslo v znamení snahy posunúť mierový proces dopredu. Trump, Zelenskyj, nemecký kancelár Friedrich Merz, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte potvrdili, že Ukrajina musí po skončení ruskej agresie dostať silné bezpečnostné garancie. Podľa Trumpa by mal nasledovať priamy dialóg medzi Zelenským a Putinom.
„Európa nemá Rusku čo rozkazovať“
K útokom sa pridal aj ruský senátor a šéf zahraničného výboru Federálnej rady Konstantin Kosačov. Na Telegrame napísal, že Ukrajina aj Európania museli pod tlakom Trumpa zmierniť svoju protiruskú rétoriku. „Časy sa zmenili. Ani Kyjev, ani Brusel už nemôžu schovaní za americkým chrbtom brechať na Rusko. Moskva odolala,“ vyhlásil.
Podobne sa vyjadril aj predseda zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy Leonid Sluckij: „Európa by mala počúvať Putina a do rokovaní sa nepliesť.“