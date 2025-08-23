Infraštruktúra medzi Slovenskom a Poľskom zaostáva: Ovplyvňuje to hospodárstvo a medziľudské kontakty

VARŠAVA - Systémovým problémom slovensko-poľskej spolupráce je neexistujúca dopravná infraštruktúra. Medzi krajinami stále nie je jediná štvorprúdová cesta ani železničné spojenie rýchlikom. Povedala to veľvyslankyňa Andrea Elscheková-Matisová v rozhovore s varšavským spravodajcom.
„Myslím, že nie je veľa krajín v EÚ, ktoré majú tak zlé infraštruktúrne prepojenie, ako má Slovensko s Poľskom,“ uviedla. Dodala, že chýbajúce diaľnice a slabé železničné spojenia brzdia hospodársku výmenu aj medziľudské kontakty.
Aj z toho dôvodu sa spoločnosti oboch krajín podľa nej poznajú len málo - napriek kultúrnej, náboženskej a jazykovej blízkosti. „Máme podobné, blízke jazyky, čo evokuje pocit, že sa dobre poznáme, ale realita je taká, že sa poznáme len veľmi povrchne,“ skonštatovala. Intenzívnejšie kontakty sú podľa nej v pohraničí, kde fungujú väzby medzi regiónmi, rodinami a podnikateľmi. „Na juhu Poľska sú kontakty a pocit spolupatričnosti oveľa intenzívnejšie než v mestách ako Varšava či Gdansk, kde Slovensko pôsobí vzdialenejšie,“ dodala.
Poliaci si Slovensko najčastejšie spájajú s cestovným ruchom
„Bežnému Poliakovi to evokuje lyžovačku na Chopku, v Jasnej, výlety v Tatrách alebo folklór. Mnohí Poliaci si stále myslia, že Jánošík bol Poliak,“ poznamenala s úsmevom Elscheková-Matisová. S témou Jánošíka sa stretla aj pri oficiálnych rokovaniach. „Jedna z prvých otázok, ktoré som dostala od poľského ministra zahraničia, bola: 'Komu patrí Jánošík?'“ dodala.
Vnímanie Slovákov sa odzrkadľuje aj v prieskumoch o sympatiách, kde sa tradične umiestňovali vysoko, no v poslednom období zaznamenali pokles. „Tento prepad som zaznamenala, ale prepadli sa tam aj susedia z Českej republiky. Myslím si, že je to skôr spojené s tým, že Poliaci viac cestujú a počet krajín, ktoré poznajú, sa rozšíril,“ vysvetlila. Napriek tomu podľa nej sympatie voči Slovákom zostávajú vysoké.
Lepšie dopravné spojenie
Vzájomné spoznávanie môže podporiť lepšie dopravné spojenie. Veľvyslankyňa ocenila letecké linky Gdansk - Bratislava a Košice - Varšava, no poukázala na absenciu priameho spojenia hlavných miest. „To, že nie sú prepojené Bratislava a Varšava, považujem za nedostatok, ktorý nás oberá o príležitosti,“ uviedla.
„V minulosti sa hovorilo, že Slováci a Poliaci sú ako priatelia otočení sebe chrbtom. Do istej miery to stále platí, ale myslím si, že sa stále viac obraciame k sebe čelom,“ zdôraznila. Ako príklady prispievajúce k lepšiemu spoznávaniu spomenula kultúrne projekty, ako vystúpenie súboru Lúčnica, koncerty slovenských skupín či vydanie publikácie Slovenské stopy v Poľsku.. Slovensko a Poľsko sú podľa Elschekovej-Matisovej prirodzení partneri, no vzájomné podnikateľské prepojenia zaostávajú za možnosťami, ktoré ponúka veľkosť poľského trhu a poloha oboch krajín. „Stále je čo robiť na tom, aby sme sa lepšie poznali,“ uzavrela.