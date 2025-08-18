Rusi majú na krku ďalší obrovský problém: Panika na čerpačkách! Benzín iba na PRÍDEL, niekde chýba úplne

MOSKVA – Na Rusov dopadá tvrdá ruka vojny. Krajina čelí vlne nedostatku pohonných hmôt. Obyvatelia okupovaného Krymu a Zabajkalskej oblasti majú benzín na prídelové lístky. Niekedy im nepomôžu ani tie, lebo niektoré čerpacie stanice nemajú benzín vôbec. Palivo zároveň výrazne zdraželo. Ide o dôsledok početných útokov ukrajinských ozbrojených síl na ruské rafinérie.
Na nedostatok benzínu s označením AI-95 sa sťažujú obyvatelia v mestách Krasnokamensk a Borzja v Zabajkalskej oblasti. „V Krasnokamensku nie je benzín 95 na žiadnej čerpacej stanici. Hovorí sa, že sa minuli zásoby. Na čerpacích staniciach Sojuz a K sa objavili nápisy, že AI-95 je k dispozícii iba pre podniky,“ povedal pre portál The Moscow Times jeden z miestnych obyvateľov.
archívne video
Nedostatok trvá zhruba od začiatku augusta. Obmedzenia sa rôznia. V meste Čita je napríklad povolené natankovať do auta len 10 litrov benzínu. Na Kryme si ho zasa môžu ľudia kúpiť len prostredníctvom kupónov, ktoré im poskytujú jednotlivé firmy.
V júli narástla tiež cena paliva. V Zabajkalskej oblasti stúpla medziročne o osem %. V auguste stúpla potom v období o 5. do 11. augusta o ďalších 2,2 %. Zdraženie benzínu však pociťujú Rusi v celej krajine. Od začiatku roka stúpli ceny paliva v celom Rusku.