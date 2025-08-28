Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Francúzski letoví dispečeri ohlasujú štrajk: Žiadajú zmenu manažmentu a zvýšenie platov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Kirsty Wigglesworth)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Francúzski letoví dispečeri plánujú 18. septembra štrajkovať za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky, oznámilo vo štvrtok najväčšie odborové hnutie letových dispečerov v krajine SNCTA. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„SNCTA opakovane podporovala sociálny dialóg a predložila konkrétne návrhy. Je zrejmé, že tento neplodný dialóg teraz blokuje akúkoľvek perspektívu pokroku a reforiem,“ uviedlo vo vyhlásení hnutie, ktoré zastupuje približne 60 percent francúzskych letových dispečerov.

Odborári vyzývajú na „zásadnú zmenu v manažmente činností" a sťažujú sa na „nedôveru, represívne praktiky a ponižujúce metódy manažmentu“. Francúzski letoví dispečeri štrajkovali už začiatkom júla, čím nad európskym nebom spôsobili chaos. Mnohé lety pre státisíce cestujúcich museli byť začiatkom letnej sezóny zrušené. SNCTA sa vtedy na štrajku nezúčastnila.

Odbory kritizujú podmienky a nedostatok personálu

Podľa odborového hnutia SNCTA by mal byť plat letových dispečerov upravený o infláciu. „Úrady sa vzďaľujú od svojich európskych partnerov a oslabujú kúpnu silu francúzskych leteckých dispečerov,“ uvádzajú. Druhý najväčší odborový zväz UNSA-ICNA v júli kritizoval „toxický manažment, chronický nedostatok personálu a zastarané vybavenie“.

Viac o téme: LetiskoProtestŠtrajkLetDispečingFrancúzsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

francúzsky prezident Emmanuel Macron
Francúzsko v kríze: RN žiada Macrona o rozpustenie parlamentu alebo demisiu
Zahraničné
Cestujúci sa pozerajú na
Air Canada obnoví prevádzku po ukončení štrajku palubného personálu
Zahraničné
Lietadlo Boeing 737 spoločmosti
Nelegálne prepúšťanie sa leteckej spoločnosti vypomstilo: Austrálsky súd udelil pokutu
Zahraničné
FOTO Netanjahu obvinil demonštrantov, že
Netanjahu obvinil demonštrantov, že posilňujú pozíciu Hamasu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Majtánová nevie odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Karin Majtánová nevie odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Prominenti
Plné uličky Bardejovského jarmoku už vo štvrtok
Plné uličky Bardejovského jarmoku už vo štvrtok
Správy
Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Zoznam TV

Domáce správy

Revolučné zmeny v slovenskom
Revolučné zmeny v slovenskom školstve: Odborári a ministerstvo našli spoločnú reč
Domáce
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú s mentálnym postihnutím: Šokujúca obhajoba pred súdom v Česku
Domáce
Z postrelenej kadetky bojovníčka
Z postrelenej kadetky bojovníčka na ľade: Nezlomná Miška sa dostala na majstrovstvá sveta!
Domáce
TRAGÉDIA NA PRETEKOCH O život prišiel otec 2 DETÍ Michal († 29)! Čo presne sa stalo? TOMUTO nikto nechápe
TRAGÉDIA NA PRETEKOCH O život prišiel otec 2 DETÍ Michal († 29)! Čo presne sa stalo? TOMUTO nikto nechápe
Dunajská Streda

Zahraničné

Rodičia dievčaťa
Otrasný prípad: Iba 11-ročné dievča porodilo! Testy DNA odhalili krutú pravdu
Zahraničné
Hlavný Putinov propagandista Vladimir
Ostré slová z ruskej televízie: Macron bude našim vojakom čistiť čižmy! Obsadíme Paríž
Zahraničné
Európska únia navrhuje zníženie
Európska únia navrhuje zníženie ciel na americké tovary: Komisia predložila dva návrhy
Zahraničné
Lietadlo spoločnosti British Airways
Francúzski letoví dispečeri ohlasujú štrajk: Žiadajú zmenu manažmentu a zvýšenie platov
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Fera Mikloška,
Karin Majtánová nedokáže odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Domáci prominenti
MÓDA z festivalu v
MÓDA z festivalu v Benátkach očami AI: Hviezda ako moderná IKONA, 60. roky a éterická Heidi Klum!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI Kedysi bola MUŽ a
Kedysi bola MUŽ a teraz: Hviezda Markízy na SEXI fotkách... Fúha, piercingy v OBRÝCH silikónoch!
Domáci prominenti
Krásna Miss VYSKOČILA z
Krásna Miss VYSKOČILA z okna, svedkyňa opísala CHVÍLE HRÔZY: Dopadla pred mamičku s kočíkom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení
NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení pečiva: Mladík našiel vo svojom rožku nechceného spolustolovníka!
Zaujímavosti
Ľudia už dnes majú
Ľudia už dnes majú s umelou inteligenciou nielen vzťah, ale aj SEX: Nie je to sci fi!
vysetrenie.sk
Robíte aj vy TÚTO
Robíte aj vy TÚTO chybu pri pití vody? Koledujete si o VÁŽNE zdravotné problémy
Zaujímavosti
Pracovníčka výletnej lode odhalila
Pracovníčka výletnej lode odhalila šokujúcu pravdu: Tieto CHYBY vás môžu stáť dovolenku snov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?

Šport

Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy
Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy
Európska liga
Hancko a Lobotka spoznali súperov: Takto vyzerá žreb hlavnej fázy Ligy majstrov
Hancko a Lobotka spoznali súperov: Takto vyzerá žreb hlavnej fázy Ligy majstrov
Liga majstrov
VIDEO Tak toto sme tu ešte nemali: Rekordná Emma Zapletalová zariadila historický úspech Slovenska
VIDEO Tak toto sme tu ešte nemali: Rekordná Emma Zapletalová zariadila historický úspech Slovenska
Diamantová liga
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
Online prenosy

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Pracovný pohovor
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Výber receptov
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty

Technológie

Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Veda a výskum
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Bezpečnosť
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Filmy a seriály
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút

Pre kutilov

10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Partnerské vzťahy
Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodičia dievčaťa
Zahraničné
Otrasný prípad: Iba 11-ročné dievča porodilo! Testy DNA odhalili krutú pravdu
Hlavný Putinov propagandista Vladimir
Zahraničné
Ostré slová z ruskej televízie: Macron bude našim vojakom čistiť čižmy! Obsadíme Paríž
Prvú dodávku tankov Leopard
Zahraničné
Európa sa seriózne pripravuje na vojnu: Satelitné snímky odhalili zásadné zmeny! Obrovské zbrojenie
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú
Domáce
Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú s mentálnym postihnutím: Šokujúca obhajoba pred súdom v Česku

Ďalšie zo Zoznamu