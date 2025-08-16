Washington a Trumpova vláda na súde dosiahli dohodu o kontrole nad políciou

WASHINGTON - Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok dosiahlo dohodu s washingtonskými úradmi o kontrole nad mestskými policajnými zložkami. Táto dohoda bola dosiahnutá na pojednávaní federálneho súdu, ktoré sa konalo po tom, čo generálny prokurátor hlavného mesta Washington zažaloval administratívu prezidenta USA Donalda Trumpa za „nepriateľské prevzatie“ kontroly nad mestskými policajnými zložkami, informovala agentúra AFP.
Trump začiatkom tohto týždňa nariadil prevzatie kontroly nad metropolitnou políciou (MPD) a zároveň vyslal do ulíc hlavného mesta USA Národnú gardu. Federálna ministerka spravodlivosti Pam Bondiová následne vydala príkaz na vymenovanie dočasného policajného komisára so všetkými právomocami policajného náčelníka.
Okamžité pozastavenie Bondiovej nariadenia
Generálny prokurátor Washingtonu Brian Schwalb v žalobe podanej na federálnom súde však v súvislosti s týmito rozhodnutiami upozornil, že federálny zákon upravujúci záležitosti hlavného mesta „neumožňuje takéto bezohľadné uzurpovanie si právomocí federálneho obvodu nad vlastnou vládou (mesta).“ S týmto odôvodnením požiadal o okamžité pozastavenie Bondiovej nariadenia.
Na piatkovom súdnom pojednávaní okresná sudkyňa Ana Reyesová vyzvala obe strany, aby našli riešenie súčasnej situácie. Strany sporu sa následne dohodli, že vymenovaný dočasný policajný komisár Terry Cole bude namiesto prevzatia priamej kontroly nad MPD vydávať pokyny prostredníctvom kancelárie washingtonského primátora.
Washington má osobitý vzťah s federálnou vládou
Schwalb dohodu s federálnou vládou privítal. „Očakávam, že kľúčová otázka týkajúca sa kontroly a velenia nad naším MPD bola dnes vyriešená a že je zo zákona jasné, že podlieha náčelníkovi polície, ktorého vymenuje starosta,“ povedal Schwalb na tlačovej konferencii po súdnom pojednávaní. „Nepotrebujeme nepriateľské prevzatie zo strany federálnej vlády, aby sme mohli robiť to, čo robíme každý deň,“ objasnil.
Washington má osobitý vzťah s federálnou vládou, ktorá obmedzuje jeho autonómiu a poskytuje Kongresu mimoriadnu mieru kontroly nad miestnymi záležitosťami. Toto prevažne demokratické mesto v súčasnosti čelí obvineniam republikánov, že je údajne plné zločinu, sužované bezdomovectvom a po finančnej stránke nesprávne obhospodarované. Údaje washingtonskej polície však ukazujú výrazný pokles násilnej kriminality v rokoch 2023 a 2024.
Trump deklaroval, že chce riešiť tábory bezdomovcov
Pokiaľ ide o problém bezdomovectva vo Washingtone, Trump deklaroval, že chce riešiť tábory bezdomovcov a presťahovať tých, ktorí spia na verejnosti, „ĎALEKO od hlavného mesta“. Washington je pritom podľa vládnych štatistík z minulého roka na 15. mieste v zozname amerických miest podľa počtu bezdomovcov.
Na svojej platforme Truth Social Trump tento týždeň opísal Washington ako „obliehaný násilníkmi a vrahmi“ s vyššou mierou kriminality ako „mnohé z najnásilnejších krajín tretieho sveta“. Mnohí obyvatelia Washingtonu však tento opis situácie v meste dôrazne odmietli. AFP citovala vyjadrenie 81-ročného Larryho Janezicha, podľa ktorého Trump týmito výrokmi, zverejnenými v sebe naklonených médiách, chce len ospravedlniť neoprávnené uplatňovanie federálnej moci vo Washingtone.