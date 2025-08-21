Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

Prokuratúra podala obžalobu na viaceré osoby: Ide o poistenie pre Dopravný podnik mesta Bratislava

TRENČÍN - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podal v utorok (19. 8.) obžalobu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na dve fyzické a jednu právnickú osobu za zločin podplácania. Obžaloba súvisí s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia pre Dopravný podnik mesta Bratislava a mestské podniky v Bratislave ešte v roku 2023 bez verejného obstarávania. Informoval hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.

„Obvinený konateľ spoločnosti P. H. na začiatku roka 2023 poveril obvinenú Z. K. K., aby oslovovala v mene obvinenej obchodnej spoločnosti príslušné osoby v súvislosti s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia bez riadneho verejného obstarávania, ktoré mala v tom čase obvinená obchodná spoločnosť uzavreté s Dopravným podnikom mesta Bratislava, alebo uzavretím zmluvy o sprostredkovaní poistenia pre všetky mestské podniky mesta Bratislava,“ ozrejmil Sipavý.

Obvinená sa stretla s agentom

Obvinená Z. K. K. sa podľa neho 13. júla 2023 po predchádzajúcej telefonickej dohode osobne stretla s agentom, kde ho požiadala o pomoc pri predĺžení poisťovacej zmluvy obvinenej obchodnej spoločnosti s Dopravným podnikom mesta Bratislava s celkovou hodnotou zákazky vo výške 2,3 milióna eur. „O deň neskôr sa následne agent stretol s obvinenými P. H. a Z. K. K., kde P. H. agentovi uviedol, že chce sprostredkovať poistenie pre všetky mestské podniky mesta Bratislava s objemom zákazky vo výške štyri milióny eur. Zároveň mu zdôraznil, že je za to ochotný dať v hotovosti ročne 500.000 eur, pričom suma by predstavovala finančnú úplatu pre agenta, ak by zabezpečil úspešné uzavretie zmlúv prostredníctvom svojich kontaktov bez riadneho verejného obstarávania,“ dodal.

