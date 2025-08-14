Polícia zaistila ukradnuté Porsche 911 S aj s podozrivými: Auto zmizlo z parkoviska v Liptovskom Trnovci

odcudzené motorové vozidlo značky Porsche 911 S (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
LIPTOVSKÝ TRNOVEC - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na základe spolupráce s majiteľom vozidla a maďarskou políciou zaistili odcudzené motorové vozidlo značky Porsche 911 S spolu s podozrivými osobami. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vozidlo Porsche 911 S, registrované v Poľskej republike v hodnote približne 190.000 eur, bolo odcudzené v noci 8. augusta z parkoviska pred penziónom v obci Liptovský Trnovec v okrese Liptovský Mikuláš,“ uviedla polícia. Doplnila, že v súvislosti s touto udalosťou začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.