Škótskeho turistu obvinili z krádeže úlomkov z Pompejí: Schoval si ich do ruksaku počas prehliadky

RÍM - Škótskeho turistu v stredu polícia obvinila z krádeže niekoľkých úlomkov z talianskych Pompejí, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Informujú o tom agentúry DPA a ANSA.
Sprievodca slávnej archeologickej pamiatky si v stredu večer počas prehliadky všimol, ako 54-ročný Škót zdvihol zo zeme niekoľko fragmentov a vložil si ich do ruksaku, uviedli karabinieri. Sprievodca následne upozornil bezpečnostný personál. Polícii sa muža podarilo zadržať neďaleko železničnej stanice. V jeho taške našli päť kameňov a úlomok tehly, ktoré podľa všetkého pochádzajú z takmer 2000 rokov starého náleziska. Muž bol obvinený z krádeže s priťažujúcimi okolnosťami a artefakty vrátili do archeologického parku.
Antické mesto Pompeje leží približne 240 kilometrov južne od Ríma. V roku 79 n. l. ho zničil výbuch sopky Vezuv, ktorý ho pochoval pod vrstvou lávy a sopečného popola. Od znovuobjavenia mesta je táto lokalita neustálym zdrojom nových objavov a poznatkov o živote v starovekom Ríme.