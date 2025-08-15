Tragikomická scéna ako z filmu Horúce strely: Muž sa omylom katapultoval zo stíhačky! VIDEO Bola ešte na zemi

BOSTON - Na vojenskej základni Barnes Air National Guard Base v americkom štáte Massachusetts sa odohrala scéna ako z akčného filmu. Spolupasažier stíhacieho lietadla F-15 Eagle aktivoval katapultáž – a vystrelil sa zo sedadla priamo na zemi, ešte predtým, než stroj vzlietol.
Video zachytilo chaotické okamihy
Zábery, ktoré sa objavili na platforme X, ukazujú muža, ako sa po katapultáži plazí popri dráhe, vedľa neho leží uvoľnený padák. V pozadí F-15 pomaly pokračuje po dráhe a za ňou sa dvíha hustý oblak dymu. Odhodený prekryt kabíny skončil na ľavom krídle lietadla.
Katapultáž – záchrana aj riziko
Použitie vystreľovacieho sedadla je určené len pre mimoriadne situácie, napríklad pri zlyhaní motorov či iných kritických poruchách. Prudké zrýchlenie pri katapultáži môže spôsobiť vážne poranenia chrbtice alebo hlavy. Špeciálne nebezpečný je tzv. „nulový“ výstup – keď pilot nemá výšku ani rýchlosť a po vystrelení má minimum času na stabilizáciu pred dopadom.
Air Force potvrdila detaily
Podľa vyhlásenia amerického letectva na Facebooku bol incident spojený s tzv. „incentívnym letom“, ktorý sa zvyčajne ponúka vybraným civilistom alebo príslušníkom armády ako odmena. Let bol prerušený ešte pred samotným vzletom. Muž, ktorý sedel v zadnom kokpite, bol údajne náborový dôstojník 104. stíhacieho krídla dislokovaného priamo na základni Barnes ANGB.