India oznámila, že v máji zostrelila šesť pakistanských vojenských lietadiel

DILLÍ/ISLAMABAD - India pri májových bojoch s Pakistanom zostrelila päť pakistanských stíhacích lietadiel a jedno ďalšie vojenské lietadlo, oznámil dnes podľa agentúry Reuters šéf indického letectva. Toto vyjadrenie je prvým potvrdením zo strany vysokopostavených predstaviteľov o počte pakistanských lietadiel, ktoré India počas májových bojov poškodila, uviedol denník The Times of India.
Zostrelenie veľkého vojenského lietadla
Okrem zostrelenia piatich stíhačiek India potvrdila zostrelenie jedného veľkého vojenského lietadla. Išlo buď o lietadlo so systémom včasného varovania a kontroly (AEW & C) alebo so systémom elektronického spravodajstva (ELINT), uviedol veliteľ podľa The Times of India s tým, že stroj bol zostrelený zo vzdialenosti 300 kilometrov.
Vzťahy susedných jadrových mocností sa vyhrotili po aprílovom útoku ozbrojencov na prevažne indických turistov v indickej časti Kašmíru, z čoho Dillí obviňuje Islamabad. India potom na začiatku mája zaútočila na niekoľko miest v pakistanskej časti Kašmíru. Pri úderoch a následnom vzájomnom ostreľovaní zahynuli desiatky ľudí. India a Pakistan sa dohodli na prímerí 10. mája.
Konflikt o Kašmír
Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan od roku 1947, keď s ich vznikom skončila britská nadvláda na subkontinente. Obe krajiny už zviedli vojny o ovládnutie celého tohto himalájskeho územia, ktoré si nárokujú. Májové boje boli považované za najhoršie vystupňovanie násilia medzi oboma jadrovými mocnosťami za posledných zhruba 20 rokov.