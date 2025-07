Nechutný prípad sexuálneho obťažovania dievčat vychovávateľom v Bratislave: Z DETAILOV behá mráz po chrbte

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Getty Images)

Píšu o tom noviny.sk. Podľa súdneho uznesenia sa vychovávateľ opakovane a niekoľko mesiac dotýkal intímnych častí tela maloletých žiačok. Navyše si na svoj mobilný telefón fotografoval ich pohlavné orgány, pričom si deti posádzal na kolená. Dokonca mal vyhotoviť záznam dieťaťa bez spodnej bielizne pod zámienkou prípravy na vystúpenie. "Maloletú si posadil na kolená pri výbere pesničky na notebooku a počas toho sa jej dotýkal pohlavných orgánov cez šaty," uvádza uznesenie s tým, že družinár potom zobral telefón, dal ho žiačke pod sukňu a spravil si fotky. Policajti mu pri zadržaní mobil zaistili. Našli v ňom 5 videí a 20 fotiek dievčat. Okrem sexuálneho obťažovania sa vychovávateľ mal správať aj agresívne, pričom údajne došlo aj k fyzickému útoku na jedného chlapca - dal mu facku.

Obvinený sa k činom priznal a vyjadril ľútosť. "Nevie si vysvetliť ako to mohol spraviť. Chcel by sa podrobiť ústavnej liečbe, uvedomuje si, že to čo spravil nie je v poriadku. Dovtedy mal s deťmi pekný vzťah. Ďalej uviedol, že s deťmi by už nepracoval a ani v školstve," je uvedené v uznesení. Jeho obhajca uviedol, že klient sa ospravedlňuje všetkým dotknutým stranám a vzhľadom na jeho vek a správanie bude potrebné vykonať znalecké posudky pre podozrenie z možnej demencie. Prípad vyvolal značné znepokojenie medzi rodičmi a verejnosťou. Vychovávateľovi teraz hrozí až 12 rokov väzenia za jeho činy.