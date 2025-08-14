Odvážny plán Litvy: Plánujú vyškoliť tisíce ľudí vrátane detí v ovládaní a zostrojení dronov

VILNIUS - Litovská vláda plánuje v nasledujúcich troch rokoch vyškoliť viac ako 22.000 ľudí vrátane školákov v zostrojení a ovládaní dronov. Učiť sa to budú v deviatich nových výcvikových strediskách. Informovala o tom litovská verejnoprávna stanica LRT a agentúra AP. Bezpilotné prostriedky hojne používajú vo vojne Rusko aj Ukrajina, ktoré ich využívajú na útoky aj prieskumy.
Litovský projekt si podľa ministerstva obrany kladie za cieľ posilniť zručnosti verejnosti v pilotovaní i zostrojení bezpilotných lietadiel a tiež rozšíriť výcvik v oblasti civilného odboja. Program podľa LRT príde na 3,3 milióna eur a má financovať okrem iného vybavenie v podobe takzvaných FPV dronov, ktoré sú vybavené kamerami, aj vzdelávaciu mobilnú aplikáciu.
Prvé tri výcvikové strediská
Prvé tri výcvikové strediská sa majú otvoriť tento rok v septembri a zvyšných šesť do roku 2028. Vláda v nich plánuje preškoliť počas troch rokov 15.500 dospelých a 7000 detí, uviedla ministerka obrany Dovilé Šakalienéová.
Litva sa dobe ruskej vojny proti Ukrajine zameriava čoraz viac na technológie bezpilotných lietadiel, podotkla stanica LRT. Trojmiliónová krajina leží v Pobaltí na východnom krídle Severoatlantickej aliancie a susedí s ruskou Kaliningradskou oblasťou a tiež s Bieloruskom, ktorého autoritársky vodca Alexander Lukašenko poskytol ruským inváznym jednotkám zázemie pre ich vpád na Ukrajinu vo februári 2022.
Všetky tri pobaltské krajiny, ktoré bývali súčasťou Sovietskeho zväzu, po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu podporili napadnutú krajinu a kvôli obavám z Ruska okrem iného navyšujú svoje výdavky na obranu. Všetky tri štáty, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie aj Európskej únie, majú spoločné hranice buď s Ruskom či s Bieloruskom, alebo s oboma.