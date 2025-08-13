Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Raketa Ariane 6 vyniesla družicu, ktorá pomôže varovať pred extrémami počasia

Raketa Ariane 6
Raketa Ariane 6 (Zdroj: SITA/EUMETSAT)
TASR

KOUROU - Nosná raketa Ariane 6 v stredu o 02.37 h SELČ úspešne odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, pričom na obežnú dráhu vynáša európsku družicu novej generácie, ktorá bude varovať pred extrémnymi poveternostnými javmi.

Európska organizácia pre využívanie meteorologických družíc (EUMETSAT) uviedla, že jej družica MetOp-SG-A1 bude poskytovať „skoršie varovania, ktoré pomôžu chrániť životy a majetok pred extrémnym počasím“.

„Pozorovania MetOp-SG-A1 pomôžu meteorológom zlepšiť krátkodobé a strednodobé modely počasia, ktoré môžu zachrániť životy tým, že umožnia včasné varovania pred búrkami, vlnami horúčav a inými katastrofami a pomôžu poľnohospodárom chrániť plodiny, prevádzkovateľom siete riadiť dodávky energie a pilotom a námorníkom bezpečne sa plaviť,“ dodala EUMETSAT.

Raketa so štvortonovým satelitom odštartovala z francúzskej vesmírnej základne Kourou vo Francúzskej Guyane. Družica MetOp-SG-A1 bude umiestnená na polárnu obežnú dráhu vo výške 800 kilometrov.

Družica nesie šesť prístrojov vrátane IASI-NG - infračervenej sondy, ktorá bude poskytovať merania dvakrát presnejšie ako jej predchodca - a atmosférický infračervený sondážny interferometer (IASI) navrhnutý francúzskym Národným centrom pre vesmírne štúdie (CNES) v spolupráci s EUMETSAT a umiestnený na európskych meteorologických družiciach MetOp. Jeho modely A, B a C boli vypustené v rokoch 2006, 2012 a 2018.

MetOp-SG-A1 bude merať teplotu atmosféry a profily vodnej pary, teploty oceánov a kontinentov, ako aj 16 základných premenných pre monitorovanie klímy – ako sú skleníkové plyny, púštny prach a oblačnosť –, ktoré je možné detegovať iba z vesmíru. Družica MetOp-SG-A1 je prvým európskym príspevkom k programu pod vedením USA - Spoločnému polárnemu systému -, ktorý umiestňuje družice obiehajúce medzi severným a južným pólom.

„Extrémne počasie stálo Európu za posledných 40 rokov stovky miliárd eur a desiatky miliónov životov – búrky ako Boris, Daniel a Hans, rekordné vlny horúčav a prudké lesné požiare sú len najnovšou pripomienkou,“ povedal generálny riaditeľ EUMETSAT Phil Evans.

„Štart rakety MetOp-SG-A1 je významným krokom vpred v poskytovaní presnejších nástrojov národným meteorologickým službám v našich členských štátoch na záchranu životov, ochranu majetku a budovanie odolnosti voči klimatickej kríze,“ doplnil Evens.

Štart rakety Ariane 6 bol tretím od jej prvého letu v júli minulého roka. Spoločnosť Ariane uviedla, že v nasledujúcich rokoch plánuje 32 štartov z Kourou a že jej cieľom je uskutočniť deväť alebo desať štartov ročne.

Viac o téme: PočasieRaketaAriane 6
