Aj dnes bude daždivo: Intenzívny dážď sa očakáva na strednom a východnom Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Intenzívny dážď sa v piatok očakáva najmä na strednom a východnom Slovensku. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a vydal výstrahy druhého stupňa. Tie platia predbežne do 11.00 h v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.
Meteorológovia očakávajú na tomto území ojedinele výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok nad 55 milimetrov. „Pričom za celé obdobie môže úhrn zrážok ojedinele dosiahnuť až okolo 60 milimetrov,“ dodali s tým, že tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
(Zdroj: SHMÚ)
SHMÚ doplnil, že predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
(Zdroj: SHMÚ)