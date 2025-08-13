Maďarsko vyšle pomoc v boji proti požiarom ďalšiemu spojencovi v NATO: Slovenský zásah v Albánsku nemal výrazný efekt

BUDAPEŠŤ - Maďarské ozbrojené sily (MH) v priebehu jedného mesiaca pomôžu v hasení lesných požiarov už tretiemu spojencovi v rámci Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky.
Po Albánsku a Bulharsku sa tentoraz maďarskí vojaci zúčastnia na hasení požiarov v Čiernej Hore, spresnil minister, podľa ktorého zo základne odletel vrtuľník Airbus H225M 86. vrtuľníkovej brigády MH Józsefa Kissa v Szolnoku.
Vojaci použijú na hasenie požiarov takzvaný vodný balón Bambi Bucket, aby podporili čiernohorských hasičov pri likvidácii plameňov. Szalay-Bobrovniczky pripomenul, že koncom júla poskytli maďarskí vojaci podobnú pomoc pri hasení lesných požiarov spôsobených suchým a horúcim počasím, najprv v Albánsku a potom v Bulharsku.
Čiernohorská vláda v pondelok požiadala o medzinárodnú pomoc pri boji proti pretrvávajúcim lesným požiarom prostredníctvom Euroatlantického koordinačného centra NATO pre reakcie na katastrofy, Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a bilaterálnych dohôd.
Podľa vyhlásenia vlády Čierna Hora v posledných dňoch bojuje s intenzívnymi lesnými požiarmi na viacerých miestach. Domáce zdroje sú nedostačujúce na účinné zvládnutie požiarov, najmä v ťažko dostupných oblastiach, kde panujú vysoké teploty, silný vietor a sucho, píše agentúra HINA.
„Letecké prostriedky Čiernej Hory na hasenie požiarov sú plne vyťažené, ale vzhľadom na rozsah požiarov a technické obmedzenia nedokážu splniť všetky požiadavky,“ uviedla vláda. Čierna Hora je členom NATO od roku 2017 a v súlade s vnútroštátnymi postupmi a medzinárodnými záväzkami môže požiadať o pomoc prostredníctvom týchto mechanizmov, ak sú vyčerpané domáce kapacity.
Zásah vyslaných hasičov v Albánsku nemal výrazný efekt, požiar sa šíri
Utorkový (12. 8.) zásah vyslaných slovenských hasičov pri požiaroch pri albánskych mestách Kodër a Bletëz nepriniesol výrazný efekt. Situácia je v krajine kritická a požiare sa šíria. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Včera ráno bola jednotka nasadená v oblasti Kodër. Následne bola letecká časť presunutá do oblasti Bletëz, kde bola hlásená kritická situácia so stratami na životoch, čo viedlo k oddeleniu leteckej a pozemnej časti slovenského a českého tímu,“ uviedol zbor. Ako hasiči dodali, v utorok bola účinnosť hasenia pri Bletëzi obmedzená, keďže plamene dosahovali výšku 20 metrov. Hasiči uskutočnili 37 zhodov z vrtuľníka. Požiar pri Kodëri sa opäť rozšíril.
V stredu bola jednotka vyslaná k mestečku Delvinë. Bude tam chrániť obydlia a továrne. „Efektivitu zásahu znižujú časté presuny a nemožnosť tankovať na mieste, čo skracuje čas určený na hasenie,“ podotkol zbor. Slovensko požiadali o pomoc pri boji s požiarmi v Albánsku. Do krajiny vyslal HaZZ vrtuľník Black Hawk s posádkou. Slovenskí hasiči tam odleteli v nedeľu (10. 8.).