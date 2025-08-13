Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Obrovský škandál v Poľsku: EÚ poskytla stovky miliónov na pomoc s následkami covidu! Išli na jachty a sex kluby

VARŠAVA - Vláda premiéra Donalda Tuska stopla vyplácanie stámiliónových dotácií z európskeho fondu po tom, čo sa na verejnosť dostali zarážajúce detaily o ich príjemcoch. Program, ktorý mal podporiť hotely, reštaurácie a kultúrne zariadenia po pandémii, odhalil po zverejnení interaktívnej mapy financovania aj také položky, ako sú jachty, luxusný nábytok, bar s vodkou či firma registrovaná na adrese sex klubu.

Audit každého jedného eura

Ministerka financií Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oznámila, že žiadne ďalšie peniaze sa nevyplatia, kým nebude individuálne skontrolovaných všetkých približne 2 400 grantov v celkovej hodnote okolo 1,2 miliardy zlotých (približne 282 miliónov eur). „Každý jeden zlotý bude skontrolovaný,“ zdôraznila a dodala, že za problém môže nastavenie pravidiel ešte za vlády konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Doteraz bolo vyplatených asi 110 miliónov zlotých, zvyšok rozpočtu programu je zmrazený, píše stránka Politico.

Pomoc po pandémii sa zmenila na politickú bitku

Dotácie z tzv. HoReCa schémy boli súčasťou poľského covidového plánu obnovy, ktorý mal pomôcť malým podnikateľom v cestovnom ruchu a gastronómii nájsť nové zdroje príjmov po útlme počas pandémie. Uvoľnenie celého balíka EÚ v hodnote takmer 60 miliárd eur blokovala roky Európska komisia pre spory o právny štát s vládou PiS. Tusk po volebnom víťazstve v roku 2023 považoval jeho získanie za svoj veľký úspech.

Keď však minulý týždeň zverejnili online mapu príjemcov, sociálne siete zaplavili fotografie luxusných nákupov financovaných z fondu – od lodí cez dizajnový nábytok až po bizarný prípad dotácie na adrese swingers klubu.

Opozícia cíti príležitosť

PiS okamžite obvinila Tuskov kabinet z plytvania a klientelizmu. „Tieto peniaze mali obnoviť Poľsko po pandémii a vytvoriť nové pracovné miesta. Namiesto toho cítime obrovský smrad a dlh, ktorý budeme všetci splácať,“ vyhlásil hovorca strany Rafał Bochenek.

Donald Tusk
Zobraziť galériu (2)
Donald Tusk  (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Tusk sa bráni, že zodpovednosť nesú jeho predchodcovia. „Stopercentná vina za tento chaos leží na našich predchodcoch, ktorí fondy zablokovali a nechali nám minimum času, aby sme ich stihli rozumne využiť,“ povedal. Priznal, že pre rýchle čerpanie ministerstvo uvoľnilo niektoré procedúry a niektorí žiadatelia to zneužili spôsobom, ktorý ľudia oprávnene považujú za neakceptovateľný.

Brusel sleduje, zodpovednosť má Varšava

Európska komisia cez rozhlasovú stanicu RMF FM odkázala, že situáciu pozorne monitoruje, no pripomenula, že správu fondu má v rukách poľská vláda.

Kauza tak prerástla rámec finančného škandálu a stala sa ďalším bojiskom medzi Tuskovým kabinetom a opozíciou – s hrozbou, že ak sa preverenie dotácií natiahne, poškodení podnikatelia sa k pomoci nedostanú vôbec.

