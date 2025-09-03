Slováci chcú silnejšiu úlohu Európskej únie pri ich ochrane pred krízami, ukázal prieskum

BRATISLAVA - Väčšina opýtaných občanov Slovenska (59 percent) si želá, aby Európska únia zohrávala významnejšiu úlohu pri ich ochrane pred medzinárodnými krízami a bezpečnostnými rizikami. V celej EÚ je tento podiel vyšší (68 percent). Informuje prieskum Eurobarometer zverejnený v stredu.
Až deväť z desiatich občanov EÚ (90 percent) a podobný pomer Slovákov (88 percent) sa domnieva, že členské štáty by mali súčasné globálne výzvy riešiť jednotne. Väčšina respondentov je zároveň presvedčená, že EÚ potrebuje viac finančných prostriedkov, aby obstála v rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí (77 percent v EÚ a 71 percent na Slovensku), uvádza sa v tlačovej správe Európskeho parlamentu (EP).
Hlavné priority EÚ
Za hlavné priority EÚ označili opýtaní Slováci konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel (35 percent) a potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo (35 percent). Nasleduje energetická nezávislosť, zdroje a infraštruktúra (33 percent) a až potom obrana a bezpečnosť (27 percent). Naopak, v priemere všetkých členských štátov občania EÚ najčastejšie uvádzali ako prioritu obranu a bezpečnosť (37 percent) a konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel (32 percent).
Medzi témami, ktorým by sa mal venovať EP, na prvom mieste skončila inflácia, rastúce ceny a životné náklady (EÚ 41 percent; Slovensko 53 percent). Respondenti zo Slovenska očakávajú vyššiu podporu pre hospodárstvo a tvorbu pracovných miest (42 percent) a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (35 percent). Poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť (32 percent na Slovensku) by podľa prieskumu v celej EÚ mal europarlament uprednostňovať len podľa 20 percent opýtaných.
Takmer tri štvrtiny Slovákov (73 percent) si myslia, že EÚ ako celok by mala priamo financovať viac projektov a nie jednotlivé členské štáty (v EÚ 78 percent). Až 92 percent slovenských respondentov (v EÚ 91 percent) zdôrazňuje, že EP musí mať k dispozícii všetky potrebné informácie a prostriedky na kontrolu výdavkov EÚ. Poskytovanie európskych finančných prostriedkov členským štátom má byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu a demokracie podľa 85 percent Európanov vrátane Slovákov.
Členstvo v EÚ považuje za prínos pre krajinu 81 percent Slovákov, čo je o osem percentuálnych bodov viac ako európsky priemer (73 percent). Za hlavné výhody označili najmä nové pracovné príležitosti (48 percent oproti 25 percent v EÚ), lepšiu životnú úroveň (33 percent) a spoluprácu s ostatnými členskými krajinami (32 percent). Zber údajov pre prieskum Eurobarometra sa uskutočnil od 5. do 29. mája 2025 vo všetkých 27 členských štátoch na základe 26.410 rozhovorov podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajín.