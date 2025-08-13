Panika na mori: VIDEO Luxusnú jachtu behom chvíle zachvátili plamene! Bolo na nej sedem turistov

FORMENTERA - Len pár minút rozhodovalo o živote a smrti. V pondelok 11. augusta vypukol na palube 28-metrovej luxusnej jachty neďaleko Formentery ničivý požiar. Na palube bolo sedem turistov, ktorí sa najprv pokúšali ohnisko uhasiť sami, no oheň sa šíril tak rýchlo, že čoskoro pohltil celé plavidlo. Hustý čierny dym viditeľný z veľkej vzdialenosti okamžite privolal záchranné tímy zo španielskej organizácie Salvamento Marítimo.
Dramatický zásah na mori
Incident sa odohral okolo 10.30 hod. ráno. Ako prví sa k horiacej jachte priblížili členovia posádky neďalekého trajektu, ktorí sa snažili poskytnúť pomoc až do príchodu záchranných lodí. Tí dorazili včas, aby všetkých pasažierov bezpečne evakuovali – len krátko predtým, ako sa plavidlo navždy ponorilo pod hladinu.
„Zrazu sme uvideli plamene a snažili sa ich uhasiť hasiacimi prístrojmi,“ opísal jeden z pasažierov pre Formenteranews. „Naše pokusy boli márne. Zavolali sme záchranárov a našťastie sme všetci v poriadku, ale strach bol obrovský. Všetko sa stalo v priebehu pár minút.“
Symbol luxusu skončil na dne
Zničeným plavidlom bola jachta Da Vinci, patriaca britskému podnikateľovi Vincentovi Tchenguizovi, spoluzakladateľovi Rotch Property Group. Postavená v roku 2017, s exteriérovým dizajnom od známeho Stefana Righiniho, mala odhadovanú hodnotu 20 miliónov dolárov.
Oheň ju však premenil na trosky, ktoré zmizli v morských hlbinách – našťastie bez strát na životoch.