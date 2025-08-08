Poplach v NATO: Putin umiestňuje tisíce vojakov k hraniciam s Alianciou! TOTO má v pláne

MOSKVA - Na území Bieloruska sa začína zhromažďovať ruská armáda. Dôvodom je spoločné vojenské cvičenie „Západ 2025“, ktoré Moskva a Minsk označujú za obranné manévre. Ich rozsah a načasovanie však v regiónoch susediacich s NATO vyvolávajú obavy z ďalšej eskalácie.
Signál smerom na Západ
Podľa denníka Kyiv Independent dorazil prvý ruský vojenský transport do Bieloruska už 6. augusta. Samotný názov manévrov – Západ – dáva jasne najavo, kam sú cvičenia symbolicky namierené.
Ide o jednu z kľúčových vojenských akcií ruskej armády, ktorá sa koná raz za štyri roky. V minulosti však Moskva podobné operácie využila aj ako zámienku k reálnym útokom. Otázka, či ide opäť o krytie iných zámerov, tak znie stále naliehavejšie – najmä v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zintenzívňuje výzvy na mierové rokovania.
Bielorusko hovorí o tréningu
Bieloruské ozbrojené sily tvrdia, že cieľom je nácvik nových taktických postupov vychádzajúcich zo skúseností z aktuálnych konfliktov. Minister obrany Viktor Chrenin ešte v máji avizoval, že pôvodne plánovaný počet 13-tisíc vojakov sa zníži približne na polovicu a cvičenie sa presunie viac do vnútrozemia.
Otáznik však visí nad dôveryhodnosťou týchto tvrdení. Rozmiestnenie ruských jednotiek v Bielorusku totiž znamená aj priblíženie sa k hraniciam Poľska, Litvy a Lotyšska – a teda k samotnému obrannému pásmu NATO.
Historické paralely, ktoré varujú
Kremeľ má dlhú históriu využívania „cvičení“ na prípravu vojenských zásahov:
- Gruzínsko 2008 – Operácia „Kavkaz“ s 8 000 vojakmi a 700 vozidlami sa zmenila na otvorený konflikt so zameraním na separatistické regióny Južné Osetsko a Abcházia. Päťdňová vojna sa skončila bez riešenia sporu.
- Krym 2014 – Po posilnení vojenskej prítomnosti na polostrove, maskovanom ako bezpečnostné opatrenie počas olympiády v Soči, obsadili v februári ruskí vojaci bez označení strategické body. O dva mesiace neskôr Putin priznal, že išlo o ruské špeciálne jednotky.
- Ukrajina 2021–2022 – Posledné cvičenie „Západ“ nasadilo až 200-tisíc vojakov a bolo prezentované ako obrana proti fiktívnemu útoku. O niekoľko mesiacov neskôr nasledovala invázia na Ukrajinu.
Napätie na viacerých frontoch
K rétorike Moskvy pribúdajú aj nové signály nestability. Objavujú sa úvahy o možnom odchode USA z NATO a správy o tom, že Rusko už v júni posilňovalo vojenské pozície pri hraniciach s Fínskom.
V kombinácii s aktuálnym presunom vojakov do Bieloruska tak „Západ 2025“ pôsobí skôr ako geopolitické varovanie než ako bežné cvičenie.