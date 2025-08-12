Palestínčanom z Pásma Gazy dovolíme odísť, uviedol Netanjahu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael umožní Palestínčanom opustiť Pásmo Gazy. Jeho vyjadrenie prichádza po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v tejto palestínskej enkláve. Informuje o tom agentúra AFP.
V rozhovore pre izraelskú televíziu i24NEWS Netanjahu povedal, že v súvislosti s rozsiahlejšou ofenzívou „(Palestínčanov) nevyháňame, ale umožňujeme im odísť“. „Dáme im možnosť v prvom rade opustiť bojové zóny a vo všeobecnosti opustiť celé územie, ak budú chcieť,“ dodal izraelský premiér. „Určite im povolíme odísť aj z Gazy,“ zopakoval Netanjahu.
AFP pripomína, že predchádzajúce diskusie ohľadom presídlenia obyvateľov Pásma Gazy mimo toto územie vyvolali u Palestínčanov obavy a u medzinárodného spoločenstva odsúdenie. Začiatkom tohto roka navrhol americký prezident Donald Trump, aby nad touto palestínskou enklávou prebrali kontrolu Spojené štáty a aby sa jej približne 2,4 milióna obyvateľov presťahovalo do Egypta a Jordánska.