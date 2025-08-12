Záhadné zmiznutie českého chlapca (13) na dovolenke v Nemecku: Po večeri sa šiel prejsť, odvtedy ho nevideli

SASKO – Rodinná dovolenka pri jazere Silbersee sa zmenila na nočnú moru. Trinásťročný Karel z Česka zmizol v nedeľu večer z kempu vo východnom Nemecku a odvtedy po ňom pátra polícia, hasiči aj dobrovoľníci. Chlapec sa po večeri so svojimi rodičmi a súrodencami rozhodol ísť na krátku prechádzku, no k rodine sa už nevrátil.
Podľa známej rodiny, ktorá je na dovolenke spolu s nimi, bolo všetko ešte krátko pred zmiznutím úplne pokojné. „Těšil sa na ďalší deň, mali sme plán. Vôbec nerozumieme, čo sa mohlo stať,“ uviedla pre Novinky.cz. Karel odišiel z kempu okolo 19:30 s tým, že sa prejde. Miesto je malé, celé sa dá prejsť za pár minút, no obklopujú ho husté lesy.
Keď sa ani po hodine nevrátil a nezdvíhal telefón, rodičia kontaktovali políciu. Mobil sa im najprv podarilo prezvoniť, neskôr však prestal zvoniť úplne. Do pátrania sa zapojili policajti, hasiči, psovodi, drony aj vrtuľník s termovíziou. Miestne úrady preverujú aj vlakové spoje, keďže v blízkosti jazera sa nachádza stanica.
Nemecké médiá najskôr uviedli, že Karel cestoval sám a neovláda nemčinu, čo rodina odmieta. Podľa ich slov bol na dovolenke so šiestimi ďalšími českými rodinami a po ročnom štúdiu sa vie nemecky aspoň čiastočne dorozumieť.
Karel meria približne 162 cm, je štíhlej postavy, má hnedé vlasy a v čase zmiznutia mal oblečené čierne tričko a čierne krátke nohavice. Ak má ktokoľvek akékoľvek informácie o pohybe Karla od nedeľného večera, môže kontaktovať saskú políciu na čísle +49 3571 4650 alebo české ministerstvo zahraničných vecí na núdzovej linke +420 222 420 222.