Potvrdili veľkú TRAGÉDIU v Nemecku: Polícia po intenzívnom pátraní našla telo nezvestného len 13-ročného Čecha!

BERLÍN/PRAHA - Nemecká polícia našla telo 13-ročného českého chlapca, po ktorom úrady na východe Nemecka pátrali od nedeľného večera. Informuje o tom agentúra DPA, podľa ktorej policajti nevylučujú, že príčinou smrti mohla byť nehoda, trestný čin alebo samovražda. Nález tela blízko železničnej trate dnes vpodvečer potvrdil DPA policajný hovorca. Okolnosti zmiznutia a smrti sú podľa neho nejasné. Miesto, kde polícia telo našla, sa nachádza menej ako desať kilometrov od kempu, odkiaľ chlapec zmizol.
Viac ako 100 policajtov a záchranárov v okolí jazera Silbersee dva dni pátralo po 13-ročnom Karlovi V. z Česka, ktorý sa stratil pri dovolenke v saskom okrese Budyšín (Bautzen) z kempu pri jazere, ktoré leží pri obci Friedersdorf. Chlapcovo úmrtie dnes večer potvrdilo české ministerstvo zahraničných vecí. "Viac informácií s ohľadom na rodinu a na neplnoletosť českého občana nebudeme oznamovať," uviedla na otázku ČTK Aneta Kovářová z oddelenia komunikácie ministerstva zahraničných vecí.
Do pátrania nemecká polícia nasadila lode, vrtuľníky, drony aj psov. Vyšetrovatelia navyše spolupracovali s českými úradmi. Trinásťročný chlapec minulý víkend so svojou rodinou trávil dovolenku v kempe pri jazere Silbersee. V nedeľu večer okolo 19.30 h zmizol. Vyšetrovanie v Nemecku teraz prevzala kriminálna polícia.