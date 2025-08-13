Hmyzí nálet na auto: NAMOL opitý vodič kŕmil policajtov historkou s osami vo svetle, vraj ich potreboval vyhnať!

JIHLAVA - Je len málo kreatívnych výhovoriek, ktorými sa snažia opití vodiči presvedčiť orgány zákona, prečo museli sadnúť za volant v podguráženom stave. To, čo však vymyslel muž z českej Jihlavy, predčilo všetky očakávania. Vodič, ktorý neskôr nafúkal, policajtom tvrdil, že ho ohrozujú osy v zadnom svetle auta, ktoré vraj nechcel počas dňa vyrušovať a na jazdu si vybral nočné obdobie.
Prípad z Jihlavy zmapoval portál tydenikpolicie.cz. Samotní policajti tento prípad označili za "perličku". "Pre policajtov všetko začalo tým, že prijali v nedeľu 10. augusta, po druhej hodine ráno, oznámenie o neštandardnej jazde vozidla Opel Astra a podozrivom správaní sa jeho vodiča. Na miesto preto vyšla hliadka situáciu preveriť. Na ulici už auto nebolo a policajti ho začali v lokalite hľadať," začala popisovať prípad polícia.
Všetko sa zmenilo počas chvíľky, cez ktorú si všimli v susednej ulici parkujúce auto. Boli v ňom vodič so spolusediacou. Policajti k nim prišli, vykonali kontrolu a zistili, že je vodič opitý. Pri dychovej skúške mu namerali hodnotu 1,72 promile alkoholu, aj opakované skúšky u neho ukázali obdobné hodnoty. Opitá bola aj druhá osoba na sedadle spolujazdca.
Mal strach, a tak sa vraj napil, popisoval absurdne vodič
"Situácia sa až do tohto momentu nelíšila od množstva iných obdobných prípadov. Vodič ale následne jazdu zdôvodnil tým, že alkohol popíjal preto, že sa mu v zadnom svetle usadili osy, a pretože sa chcel hniezda zbaviť, inšpiroval sa radou, že najlepšie to pôjde v noci. Mal ale z celej operácie strach a alkohol si tak dal na posilnenie. Keď boli podľa vodiča osy z auta preč, mal ale zase obavy, aby sa do vozidla nevrátili, a preto odišiel zaparkovať na iné miesto," ponúkol skutočne kreatívne vysvetlenie policajtom namol opitý vodič.
Policajti mužovi potom zadržali vodičský preukaz a smeroval na najbližšie oddelenie na vykonanie potrebných úkonov. "Policajný inšpektor oznámil 26-ročnému mužovi podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, prípad policajti riešia v skrátenom prípravnom konaní," uzavreli policajti z Jihlavy.