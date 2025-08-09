Rezort vnútra pripravil stratégiu na boj proti financovaniu terorizmu

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra pripravilo národnú stratégiu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia. Dokument má podľa rezortu za cieľ zabezpečiť efektívne fungovanie boja proti týmto javom. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do pripomienkového konania.
Riziká bez stratégie
Dokument Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 sa venuje analýze rizík a postupov. „V prípade neprijatia stratégie nebude zabezpečená implementácia záverov z III. kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a s tým súvisiacich opatrení. Zistené hrozby a zraniteľné miesta ostanú bez systémovej reakcie, čo môže viesť k zvýšenej pravdepodobnosti zneužitia finančného systému Slovenskej republiky na účely legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu,“ upozornilo ministerstvo v materiáli.
Legislatívne ciele do 2026
Zo stratégie vyplývajú pre viaceré ministerstvá aj iné orgány štátnej správy viaceré ciele. Ministerstvo spravodlivosti by sa malo v najbližšom roku napríklad venovať legislatívnej oblasti. Do konca septembra 2026 by malo napríklad „vypracovať návrh novely Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších súvisiacich právnych noriem v závislosti od právnych nástrojov EÚ a medzinárodných zmlúv“.
„Za celkové riadenie a koordináciu implementácie stratégie zodpovedá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá zároveň plní funkciu hlavného implementačného koordinátora,“ uviedlo ministerstvo v dokumente.