OSN a CPJ odsudzujú smrť šiestich novinárov v Gaze: Označili to za porušenie medzinárodného práva

ŽENEVA - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka v pondelok odsúdil smrť šiestich novinárov v Pásme Gazy, ktorú zapríčinil Izrael. Označil to za „vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva“, píše agentúra AFP.
Izraelská armáda zaútočila na stan novinárov
Úrad v pondelok na platforme X uviedol, že izraelská armáda zaútočila na stan, v ktorom sa nachádzalo päť zamestnancov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra. Pri nedeľňajšom cielenom útoku zahynul aj ďalší novinár na voľnej nohe, píše AFP.
„Izrael musí rešpektovať a chrániť všetkých civilistov vrátane novinárov,“ ozrejmila Türkova kancelária. Podľa jej informácií od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zahynulo najmenej 242 palestínskych novinárov. „Žiadame okamžitý, bezpečný a neobmedzený prístup do Pásma Gazy pre všetkých novinárov,“ uvádza sa v stanovisku.
Izraelská armáda potvrdila, že cieľom úderu bol reportér Anás aš-Šaríf, ktorého opakovane označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas. Podľa Izraela sa iba „vydával za novinára“.
Reportéri a organizácie odsudzujú cielený útok
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) uviedla, že „dôrazne a s hnevom odsudzuje cielenú vraždu“ Šarífa, ako aj ďalších novinárov. Nezávislá organizácia Výbor na ochranu novinárov (CPJ) v pondelok tiež odsúdila izraelský útok. „Novinári sú civilisti. Vo vojne by nikdy nemali byť terčom útokov. Ak sa tak stane, ide o vojnový zločin,“ povedala pre agentúru AFP výkonná riaditeľka CPJ Jodie Ginsbergová.
CPJ už v júli vyzval na ochranu Šarífa po tom, čo izraelský hovorca vyhlásil, že novinár patrí k militantom. Počas vojny čelili podobným obvineniam už viacerí reportéri al-Džazíry, pripomína AFP. CPJ obvinila Izrael, že k týmto tvrdeniam pristupuje bez poskytnutia „dôveryhodných dôkazov“. AFP informuje, že 28-ročný Šaríf bol jednou z najznámejších tvárí arabskej televízie a denne podával správy o dianí v Pásme Gazy, kde už 22 mesiacov bojujú izraelské jednotky proti militantom Hamasu.