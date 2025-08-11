Západ Turecka zasiahlo po zemetrasení viac než 200 dotrasov

ANKARA - Viac než 200 dotrasov v pondelok zasiahlo západ Turecka po nedeľňajšom zemetrasení s magnitúdou 6,1, ktoré si vyžiadalo jednu obeť. Informujeme podľa správy agentúry DPA.
Turecký úrad krízového riadenia AFAD uviedol, že zaznamenal 237 dotrasov, z ktorých desať malo magnitúdu najmenej 4. Západ Turecka v nedeľu večer zasiahlo zemetrasenie, ktorého otrasy bolo cítiť vo viacerých mestách na západe krajiny vrátane Istanbulu a Izmiru. Turecké médiá informovali, že pre strach z ďalších otrasov mnoho obyvateľov strávilo noc vonku alebo vo svojich autách.
Zemetrasenie si vyžiadalo aj jednu obeť, ktorou je podľa tureckého ministra vnútra Aliho Yerlikayu 81-ročný muž. Zomrel krátko po tom, čo ho spolu s ďalšími troma osobami vyslobodili z trosiek zrúteného domu v meste Sindirgi, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia. Minister vnútra tiež uviedol, že v dôsledku zemetrasenia sa zrútilo 16 budov.
Otrasy zeme sú tu pomerne časté
Záchranné akcie boli podľa DPA ukončené a v nemocnici sa naďalej nachádzajú štyria ľudia. Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53.000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených. DPA konštatuje, že obzvlášť zraniteľný je Istanbul, ktorý v apríli zasiahlo zemetrasenie 6,2.