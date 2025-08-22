Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Oblasť Drakeovho prielivu postihlo silné zemetrasenie

WASHINGTON - Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 postihlo v piatok oblasť Drakeovho prielivu, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán, uviedol americký geologický inštitút USGS. Americké úrady varovanie pred prívalovou vlnou cunami nakoniec nevydali, informujeme podľa správy agentúry AFP.

K zemetraseniu došlo o 22.16 h miestneho času (4.16 h SELČ) v hĺbke približne 10,8 kilometra, uviedol vo vyhlásení USGS. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo zhruba 710 kilometrov južne od Ushuaie, najjužnejšieho mesta Argentíny, nachádzajúceho sa v Drakeovom prielive. Národné centrum Spojených štátov pre varovania pred cunami najskôr vydalo upozornenie na možné prílivové vlny, krátko po tom ho však odvolalo, píše agentúra DPA.

Silné zemetrasenie v oblasti
Silné zemetrasenie v oblasti Poso v Indonézii: Desiatky zranených, dvaja v kritickom stave
Zahraničné
Kamčatku zasiahlo silné zemetrasenie!
Kamčatku zasiahlo silné zemetrasenie! Epicentrum bolo neďaleko hlavého mesta
Zahraničné
Indonéziu postihlo silné zemetrasenie:
Indonéziu postihlo silné zemetrasenie: Zasiahnutá je provincia Papua na ostrove Nová Guinea
Zahraničné
Západ Turecka zasiahlo po
Západ Turecka zasiahlo po zemetrasení viac než 200 dotrasov
Zahraničné

Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Prominenti
Návrhy zákonov o financovaní škôl sú v rozpore s ústavnými pravidlami a slobodami rodičov a detí
Návrhy zákonov o financovaní škôl sú v rozpore s ústavnými pravidlami a slobodami rodičov a detí
Správy
Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: Sťahovanie! Aha na tú krásu
Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: Sťahovanie! Aha na tú krásu
Prominenti

Vláda sa v tomto
Vláda sa v tomto týždni zíde už po druhýkrát: Rokovať bude o školských návrhoch, schváliť má aj zmeny vo financovaní
Domáce
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo:
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší útok na
AKTUÁLNE Ďalší útok na ropovod Družba! Prečerpávanie sa čoskoro zastaví
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Zomrela iba 10-ročná Izabelka, šoféroval opitý bývalý REPREZENTANT! Mrazivé očité SVEDECTVO
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Zomrela iba 10-ročná Izabelka, šoféroval opitý bývalý REPREZENTANT! Mrazivé očité SVEDECTVO
Galanta

Tragická dopravná nehoda: Auto
Tragická dopravná nehoda: Auto zišlo z cesty a narazilo do stromov! Zahynuli štyria ľudia
Zahraničné
Policajti hliadkujú po tom,
Zadržanie pri lúpeži sa zmenilo na drámu: Policajta zastrelil páchateľ jeho vlastnou služobnou zbraňou
Zahraničné
Oblasť Drakeovho prielivu postihlo
Oblasť Drakeovho prielivu postihlo silné zemetrasenie
Zahraničné
Erika Menendeza neprepustia ani
Erika Menendeza neprepustia ani 35 rokov od vraždy rodičov, rozhodol súd v USA
Zahraničné

Millie Bobby Brown, Jake
KRÁSNA novinka mladučkej herečky (21): S manželom si ADOPTOVALI dieťa!
Zahraniční prominenti
Slováček po smrti Aničky:
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Domáci prominenti
Ťažké obdobie Mamby Dashy:
Ťažké obdobie Mamby Dashy: Trpí chronickým ochorením... Čaká ju LIEČBA!
Domáci prominenti
Miloš Kopecký
Prekliate dedičstvo Kopeckého (†73): Jedna dcéra spáchala samovraždu, druhá skončila na psychiatrii!
Osobnosti

Tajný ruský projekt! Po
Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času
Zaujímavosti
Vodič sôsobil dve nehody
Bizár na cestách v Bratislave: Vodič spôsobil nehodu, odišiel a vzápätí nabúral opäť
Zaujímavosti
Nečakaná bolesť pod ľavým
Nečakaná bolesť pod ľavým rebrom: Čo ju spôsobuje a kedy spozornieť?
vysetrenie.sk
Baba Vanga opäť prehovorila
Baba Vanga opäť prehovorila zo záhrobia: Tieto znamenia zverokruhu čaká do roku 2026 veľké bohatstvo
Zaujímavosti

Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Nepoistené autá čaká ťažká budúcnosť: Poistku vám už skontrolujú aj pri STK!
Nepoistené autá čaká ťažká budúcnosť: Poistku vám už skontrolujú aj pri STK!
Slováci sú nespokojní s financiami: Nové čísla ukázali tvrdú realitu!
Slováci sú nespokojní s financiami: Nové čísla ukázali tvrdú realitu!
Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!
Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!

VIDEO Strelecké trápenie na Tehelnom poli: Slovan si vylámal zuby a bude kresať náskok!
VIDEO Strelecké trápenie na Tehelnom poli: Slovan si vylámal zuby a bude kresať náskok!
Európska liga
Takto sa správa pravý kapitán tímu: Lukáš Haraslín prihrával na víťazný gól Sparty Praha
Takto sa správa pravý kapitán tímu: Lukáš Haraslín prihrával na víťazný gól Sparty Praha
Konferenčná liga
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
Ostatné
Napriek prehre bol Weiss s hrou Slovana spokojný: Náš najlepší výkon od začiatku sezóny
Napriek prehre bol Weiss s hrou Slovana spokojný: Náš najlepší výkon od začiatku sezóny
Európska liga

Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Hľadám prácu
Ako sa zbaviť prokrastinácie pomocou metódy „2 minúty“
Ako sa zbaviť prokrastinácie pomocou metódy „2 minúty“
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov

Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Aplikácie a hry
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Bezpečnosť
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Filmy a seriály
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Bezpečnosť

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili vlastný domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili vlastný domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Z malých dievčatiek, nádherné mladé dámy: Dcéry týchto známych Sloveniek, boli kedysi označované za najkrajšie deti showbiznisu, spoznali by ste ich dnes?
Slovenské celebrity
Z malých dievčatiek, nádherné mladé dámy: Dcéry týchto známych Sloveniek, boli kedysi označované za najkrajšie deti showbiznisu, spoznali by ste ich dnes?
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo:
Domáce
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla
Rusko plánuje rozdeliť Ukrajinu
Zahraničné
Ruské ciele na Ukrajine: TOTO územie chce Putin získať za každú cenu, ide o KĽÚČOVÚ oblasť!
AKTUÁLNE Ďalší útok na
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší útok na ropovod Družba! Prečerpávanie sa čoskoro zastaví
MIMORIADNY ONLINE Ďalší dronový
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ďalší dronový útok Ukrajiny: Rusko vystavuje ukrajinských civilistov sexuálnemu mučeniu

Ďalšie zo Zoznamu