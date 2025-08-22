Oblasť Drakeovho prielivu postihlo silné zemetrasenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 postihlo v piatok oblasť Drakeovho prielivu, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán, uviedol americký geologický inštitút USGS. Americké úrady varovanie pred prívalovou vlnou cunami nakoniec nevydali, informujeme podľa správy agentúry AFP.
K zemetraseniu došlo o 22.16 h miestneho času (4.16 h SELČ) v hĺbke približne 10,8 kilometra, uviedol vo vyhlásení USGS. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo zhruba 710 kilometrov južne od Ushuaie, najjužnejšieho mesta Argentíny, nachádzajúceho sa v Drakeovom prielive. Národné centrum Spojených štátov pre varovania pred cunami najskôr vydalo upozornenie na možné prílivové vlny, krátko po tom ho však odvolalo, píše agentúra DPA.