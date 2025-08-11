Desivé varovanie exmoderátorky Fox News: TÁTO kauza môže vyjsť Trumpa draho! Hrozí mu katastrofa

WASHINGTON - V USA sa rozhorúčila debata, ktorá môže poriadne otriasť Bielym domom. Prezident Donald Trump čelí ostrej kritike po tom, čo odmietol jednoznačne vylúčiť, že by udelil milosť odsúdenej obchodníčke so sexom s maloletými Ghislaine Maxwellovej. Bývalá hviezda stanice Fox News Gretchen Carlson varuje, že takýto krok by mohol vyvolať spoločenskú búrku – a to naprieč politickým spektrom.
„Facka pre obete“
Carlson, známa ako jedna z priekopníčok hnutia #MeToo, v relácii The Weekend na MSNBC uviedla, že už len samotná možnosť uvažovať o omilostení Maxwellovej je „fackou do tváre pre všetkých, ktorí prežili sexuálne zneužívanie“. Podľa nej normalizovať myšlienku, že na činoch odsúdenej nezáleží, je nebezpečné a prekročí to hranice politických táborov.
„Ak k tomu dôjde, nebude to problém len pre demokratov alebo pre hnutie MAGA. Dotkne sa to nezávislých aj všetkých, ktorí vedia, že obchodovanie s deťmi je zločin, za ktorý sa nesmie poskytovať žiadna milosť,“ zdôraznila Carlson.
Odvážna žaloba proti vlastnému šéfovi
Gretchen Carlson si v USA vybudovala povesť ženy, ktorá sa nebojí postaviť mocným. V roku 2016 žalovala šéfa Fox News Rogera Ailesa za sexuálne obťažovanie, čím spustila lavínu ďalších obvinení, ktorá nakoniec viedla k jeho rezignácii.
Epsteinova kauza ako politická pasca
Epsteinov škandál sa pre Trumpa stal nebezpečnou mínou. Kritici aj časť jeho priaznivcov z radov hnutia MAGA ho vyzývajú, aby zverejnil všetky informácie o prípade. Podozrenia, že mal k zosnulému finančníkovi a odsúdenému sexuálnemu predátorovi bližšie vzťahy, priživili aj verejné vyjadrenia miliardára Elona Muska na sociálnych sieťach.
Ďalší rozruch spôsobil Epsteinov brat, keď v televízii otvorene tvrdil, že jeho brata zavraždili. Dôvodom sú pretrvávajúce pochybnosti o zázname z väzenskej kamery, ktorý záhadne nezachytil jeho údajné samovražedné obesenie.