Epsteinov palác hrôzy: Našli sa fotky nahých žien, aj zábery s Jánom Pavlom II. a Fidelom Castrom

MIAMI - Zábery z policajného vyšetrovania z roku 2005, ktoré zverejnil americký Kongres, odhaľujú desivé tajomstvá floridskej rezidencie Jeffreyho Epsteina. Na stenách jeho sídla viseli desiatky fotografií nahých žien, jeho spoločníčky Ghislaine Maxwellovej a snímky so svetovými lídrami vrátane pápeža Jána Pavla II. a kubánskeho diktátora Fidela Castra. Upozornil na to denník New York Post.
Fotky nahých žien na každom kroku
Epsteinova vila v Palm Beach, dnes už zrovnaná so zemou, bola podľa policajných záberov zaplavená provokatívnymi obrazmi, píše denník. Nahé ženy zdobili kúpeľne, chodby, kancelárie i jeho súkromnú posilňovňu. Policajti, ktorí budovu dokumentovali v roku 2005 počas vyšetrovania zneužitia 14-ročného dievčaťa, zaznamenali aj viac než tucet fotografií Maxwellovej – na jednej pózuje úplne nahá na pláži.
Stretnutia s pápežom a Castrom
Medzi vystavenými snímkami sa nachádzali aj portréty z Epsteinových ciest. Zábery zachytávajú jeho aj Maxwellovú po boku pápeža Jána Pavla II. a kubánskeho vodcu Fidela Castra. Maxwellová počas nedávneho výsluchu pre ministerstvo spravodlivosti potvrdila, že k týmto stretnutiam došlo v rokoch 2002 alebo 2003.
Zároveň prezradila, že do Havany cestovala spolu s Epsteinom a bývalým kolumbijským prezidentom Andrésom Pastranom, ktorého vraj spoznala „v dublinskej krčme“. Ako pilotka vrtuľníka ho neskôr sprevádzala v Kolumbii pri lete na stroji Blackhawk.
Bizarné detaily vyšetrovania
Policajné zábery ukázali aj Epsteinove pracovné priestory. Na jednom počítači bol prilepený lístok s odkazom „Nedotýkať sa“. Maxwellová vo výpovedi uviedla, že raz polícia sama nainštalovala kamery do jedného zo zariadení – údajne na jeho žiadosť, keď mal podozrenie, že mu niekto kradne peniaze z kufríka.
V posilňovni sa nachádzali nielen stroje a činky, ale aj zarámované akty žien. Medzi DVD diskami našli vyšetrovatelia napríklad záznam súboja UFC: Vendetta z roku 2002.
Luxus a temná minulosť
V garáži stáli tri čierne mercedesy, z toho jeden kabriolet. Po dome boli rozložené aj skladacie masážne stoly – symboly Epsteinových praktík, ktoré sa neskôr stali súčasťou jeho obvinení.
Súčasťou zverejnených materiálov, ktoré má podľa Kongresu viac než 33-tisíc strán, sú aj početné fotografie samotného Epsteina. Dokumenty sprístupnil Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov po utorkovom vypočutí ministerstva spravodlivosti.