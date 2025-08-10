Izraelské jednotky ostanú v táboroch na Západnom brehu aspoň do konca roka, uviedol Jisrael Kac

TEL AVIV - Izraelské jednotky zotrvajú v častiach okupovaného Západného brehu Jordánu najmenej do konca tohto roka, povedal v nedeľu izraelský minister obrany Jisrael Kac. Informuje o tom agentúra DPA.
Kac na sociálnej sieti X napísal, že utečenecké tábory Džanín, Túlkarim a Núr Šams boli „ohniskami terorizmu,“ ktoré slúžili ako front proti Izraelu s podporou Iránu. Minister obrany dodal, že po rozsiahlej vojenskej operácii „v týchto táboroch už dnes nie je teror“. Izraelská armáda v tomto roku rozšírila svoju ofenzívu na Západnom brehu Jordánu, pričom podľa DPA ide o najväčšiu operáciu proti palestínskym militantom na severe tohto okupovaného územia. Avšak v dôsledku tejto ofenzívy zahynulo mnoho civilistov a desaťtisíce Palestínčanov museli opustiť svoje domovy.
Organizácia Spojených národov a Európska únia kritizovali izraelskú operáciu v Predjordánsku, počas ktorej podľa OSN zahynuli aj ženy a deti. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vo februári poukázal na „bezprecedentný rozsah masového vysídľovania, aký sa na okupovanom Západnom brehu nevyskytol už desaťročia“. Izrael podnikal útoky na Západnom brehu aj pred spomínanou ofenzívou. Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy spred takmer dvoch rokov vzrástlo v Predjordánsku aj násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na tomto území.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967, keď ho počas šesťdňovej vojny získal od Jordánska. V súčasnosti žije na tomto území približne 700.000 izraelských osadníkov a tri milióny Palestínčanov. Sídli tam aj Palestínska samospráva. Izraelské osady na tomto palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Koncom júla Kac s ministrom spravodlivosti Jarivom Levinom v spoločnom vyhlásení uviedli, že nastal ideálny čas na anexiu okupovaného Západného brehu Jordánu.