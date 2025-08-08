Nemecko pozastaví vývoz zbraní do Izraela: Obáva sa ich použitia pri ofenzíve na mesto Gaza

BERLÍN - Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy, oznámil v piatok nemecký kancelár Friedrich Merz. Reagoval tak na plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza. Informuje o tom agentúra AFP.
Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. „Za týchto okolností nemecká vláda nepovolí žiaden export vojenského vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť v Pásme Gazy, a to až do odvolania,“ vyhlásil Merz.
Viac ako 367 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa nedávno pripojilo k výzve, v ktorej požadovali od nemeckej vlády prerušenie dodávok zbraní do Izraela. „Aj my odsudzujeme príšerné zločiny páchané (palestínskym militantným hnutím) Hamas, a to v najväčšej možnej miere. Žiaden zločin však nemožno obhajovať kolektívnym trestaním miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uviedli vo výzve.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.