Izrael dôrazne odmieta medzinárodnú kritiku plánu na obsadenie mesta Gaza

TEL AVIV - Izrael dôrazne odmieta medzinárodnú kritiku svojho rozhodnutia obsadiť mesto Gaza. Izraelský minister obrany Jisrael Kac podľa serveru BBC uviedol, že krajiny, ktoré plán odsúdili a pohrozili sankciami, neoslabí odhodlanie Izraela.
Európa kritizuje izraelský plán
Nepriatelia pocítia našu päsť, ktorá ich zasiahne veľkou silou, vyhlásil minister. Izraelský plán obsadiť mestá Gaza vyvolal kritiku zo strany OSN, Británie, Francúzska i ďalších krajín. Nemecko na plán reagovalo oznámením, že neschváli žiadny ďalší vývoz zbraní, ktoré by Izrael mohol použiť pri svojej ofenzíve v Pásme Gazy.
Český minister varuje pred rizikom
Český minister zahraničia Jan Lipavský označil rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu obsadiť mesto Gaza za riskantný krok. Nemožno však podľa neho prehliadať skutočnosť, že pokračovanie konfliktu je spôsobené najmä tým, že Pásmo Gazy naďalej ovládajú teroristi z hnutia Hamas.
Vojna začala teroristickým útokom
Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na teroristický útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Koncom novembra 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme na 50 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.
Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva zabitých viac ako 61 000 Palestínčanov a ďalších viac ako 151.000 bolo zranených, uviedla palestínska tlačová agentúra WAFA. OSN tieto údaje podľa agentúry AFP považuje za spoľahlivé. Značná časť obyvateľstva v Pásme Gazy čelí podľa medzinárodných organizácií podvýžive a hladu.