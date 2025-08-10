Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Počet juhokórejských vojakov sa za 6 rokov znížil o 20 percent: TOTO je dôvod

SOUL - Počet príslušníkov juhokórejských ozbrojených síl sa za posledných šesť rokov v dôsledku prudkého poklesu mužskej populácie znížil o 20 percent na približne 450.000 vojakov. Informuje agentúra Reuters.

Armáda Južnej Kórey sa každoročne zmenšuje od začiatku 21. storočia, keď mala približne 690.000 vojakov. V roku 2019 bolo v aktívnej službe už len približne 563.000 vojakov. Podľa ministerstva obrany armáde v súčasnosti chýba približne 50.000 jednotiek na udržanie vojenskej pripravenosti. V období medzi rokmi 2019 a 2025 podľa oficiálnych štatistík populácia 20-ročných mužov klesla o 30 percent na 230.000. Reuters uvádza, že práve v tomto veku väčšina mužov podstúpi lekársku prehliadku a prihlási sa do 18-mesačného tréningového programu.

Severná Kórea má 1,2 milióna vojakov

Predpokladá sa, že susedná Severná Kórea má v aktívnej službe podľa údajov z roku 2022 približne 1,2 milióna vojakov. Napriek tomu je obranný rozpočet Južnej Kórey väčší (približne 43,9 miliardy dolárov) ako odhadovaná hodnota celej severokórejskej ekonomiky. Južná Kórea má jednu z najrýchlejšie starnúcich populácií a zároveň svetovo najnižšiu mieru plodnosti. Na jednu ženu podľa údajov z roku 2024 štatisticky pripadalo len 0,75 dieťaťa. Krajina v roku 2020 dosiahla historicky najväčší počet obyvateľov (51,8 milióna), no podľa vládnych projekcií sa očakáva, že populácia do roku 2072 klesne na 36,2 milióna.

Viac o téme: VojaciPopuláciaKórea
