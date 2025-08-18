Novozélandského vojaka uznali za vinného zo špionáže pre inú krajinu

WELLINGTON - Vojenský súd uznal v pondelok novozélandského vojaka za vinného z pokusu o špionáž pre inú krajinu. Vojaka pristihli pri odovzdávaní dôležitých a utajovaných informácií o vojenských základniach tajnému agentovi, ktorý sa vydával za predstaviteľa inej krajiny. Ide o prvý prípad odsúdenia za špionáž v histórii Nového Zélandu, informuje agentúra AFP a portál The New Zealand Herald.
Súd nezverejnil meno
Súd nezverejnil meno muža ani agenta, ktorý ho pri čine pristihol, ako ani krajinu, ktorej mal informácie posunúť. Vojak sa priznal k pokusu o špionáž, k prístupu do počítačového systému s nečestným účelom a k vedomému držaniu neprípustnej publikácie.
Podľa The New Zealand Herald muža zatkli už v roku 2020 po spoločnom vyšetrovaní ozbrojených síl a polície, ktorí sa oňho začali zaujímať po teroristickom útoku na mešity v meste Christchurch. Vojak bol údajne napojený na krajne pravicové skupiny.
Kontakt s cudzou krajinou a agentom
Pri jeho sledovaní novozélandská vláda zistila, že „nadviazal kontakt s treťou stranou, čo naznačovalo, že je vojakom, ktorý chce dezertovať“, uviedla na súde prokuratúra. Tajný agent ho potom kontaktoval a tvrdil, že pochádza z danej krajiny.
Pokúsil sa odovzdať vojenské tajomstvá
Podľa obžaloby sa mu vojak pokúsil odovzdať množstvo informácií získaných z počítačového systému novozélandských ozbrojených síl ako telefónne zoznamy, mapy a fotografie viacerých vojenských základní v krajine.
Pri prehliadke jeho domu našli novozélandské orgány služobnú muníciu, počítačový disk obsahujúci videozáznam streľby v mešite v Christchurchi, ako aj manifest strelca. O výške trestu pre vojaka ešte nerozhodli.