Irán odmietol odzbrojenie Hizballáhu: Tiež aj výstavbu koridoru v blízkosti hraníc

TEHRÁN - Irán nesúhlasí s rozhodnutím libanonskej vlády týkajúcim sa odzbrojenia militantného hnutia Hizballáh, ktoré Teherán podporuje. Uviedol to v sobotu podľa agentúry Tasním poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu pre medzinárodné záležitosti. Informuje správa agentúry AFP.
„Iránska islamská republika je rozhodne proti odzbrojeniu Hizballáhu,“ povedal poradca vodcu Alí Akbar Velájatí. „Irán vždy podporoval ľudí a odboj Libanonu, a robí tak i naďalej,“ zdôraznil. Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní, v dôsledku čoho by došlo k odzbrojeniu Hizballáhu do konca roka 2025. Hizballáh je po vojne s Izraelom síce značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní.
Velájatí považuje odzbrojenie za výsledok zásahu z USA a Izraela. „Nie je to však prvýkrát, čo niekto v Libanone nastolil takéto otázky... ale rovnako, ako zlyhali predchádzajúce protilibanonské plány, ani tento nebude úspešný a odboj namierený proti týmto sprisahaniam zotrvá,“ zdôraznil podľa AFP.
Koridor spájajúci Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan
Poradca sa okrem toho vyjadril aj k plánu vytvoriť v blízkosti iránskych hraníc koridor spájajúci Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan v rámci mierovej dohody s Arménskom sprostredkovanej USA. Irán podľa jeho slov odmietol túto možnosť a zdôraznil, že ju neprijme. „Ohrozí to bezpečnosť Južného Kaukazu,“ vyhlásil Velájatí. Irán už dlho odmieta plánovanú tranzitnú trasu, pretože sa obáva, že by odrezala krajinu od Arménska a zvyšku Kaukazu a priviedla na hranice cudzincov. „Máme právo veľmi dôrazne brániť naše záujmy,“ povedal poradca.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí privítalo „dokončenie textu mierovej dohody“ medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Zároveň však vyjadrilo „obavy z negatívnych dôsledkov akejkoľvek zahraničnej intervencie, a to v akejkoľvek forme, najmä v blízkosti spoločných hraníc“. Dodalo, že takýto krok by „narušil bezpečnosť a pretrvávajúcu stabilitu regiónu“.