Taliansky minister Crosetto o Gaze: Izrael sa nespráva rozumne ani ľudsky

RÍM - Izraelská vláda sa v Pásme Gazy nespráva rozumne ani ľudsky, povedal v rozhovore pre denník La Stampa zverejnenom v pondelok taliansky minister obrany Guido Crosetto. Súčasne naznačil možnosť uvalenia sankcií voči Izraelu, píše agentúra AFP.
Crosetto odsudzuje izraelskú operáciu
„To, čo sa deje, je neakceptovateľné. Nie sme svedkami vojenskej operácie s vedľajšími škodami, ale úplného popretia práva a základných hodnôt našej civilizácie,“ vyhlásil Crosetto. „Sme pripravení poskytnúť humanitárnu pomoc, no teraz musíme nájsť spôsob, ako nielen odsudzovať, ale aj prinútiť (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua rozmýšľať jasne,“ dodal.
Sankcie ako tlak na Netanjahua a Putina
Crosetto objasnil, že sankcie by neznamenali krok proti Izraelu, ale spôsob, ako zachrániť ľudí od vlády, ktorá sa nespráva rozumne ani ľudsky. „Vždy musíme rozlišovať vlády od štátov a národov, ako aj od náboženstiev, ku ktorým sa hlásia. To sa nevzťahuje len na Netanjahua, ale aj na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, ktorých metódy sa už stali nebezpečne podobnými,“ uviedol taliansky minister.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza. Tento krok kritizovali viaceré štáty a OSN. Netanjahu v nedeľu počas tlačovej konferencie vyhlásil, že tento plán je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu v Pásme Gazy.
Taliansko odmieta uznanie Palestínskeho štátu
Taliansko sa nepridalo k štátom, ktoré v uplynulom období oznámili, že uznajú Palestínsky štát. „V prípade uznania štátu, ktorý neexistuje, by hrozilo, že sa to zmení na politickú provokáciu vo svete beztak zahltenom provokáciami,“ povedal minister.