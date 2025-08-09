MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum! REAKCIA Zelenského

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Informujú agentúry DPA, AFP, AP, Reuters a TASS. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
9:26 Krvavý a zbabelý teror. Rusi zaútočili na mikrobus neďaleko Chersonu. V dôsledku útoku dronu zahynuli dvaja ľudia. Ďalších desať pasažierov utrpelo zranenia.
9:00 Trump: „Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa skončila svetovou vojnou.“ „Ale ja som ju zastavil,“ povedal americký prezident. („Vladimír, prestaň,“ možno povedal?).
8:30 Ukrajina nemôže porušiť ústavné princípy týkajúce sa jej územia. Uviedol to dnes podľa agentúry Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom. V reakcii na správu o plánovanom rusko-americkom summite zdôraznil, že akékoľvek riešenie konfliktu s Ruskom bez Ukrajiny bude riešením proti mieru. "Nedosiahne sa nimi nič. Vojna sa neskončí bez nás, bez Ukrajiny," dodal. Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram uviedol, že územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v ústave a rokovanie o jej porušení neprichádza do úvahy. Reagoval tak na piatkové vyjadrenia Trumpa, podľa ktorých „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“.
8:20 „Zelenskyj musí niečo podpísať.“ „Niečo zmeníme. Dôjde k výmene územia, z ktorej budú mať prospech obe strany,“ povedal americký prezident počas svojho prejavu v Bielom dome. Na otázku, či by sa ukrajinský prezident musel vzdať území, Trump odpovedal: „Zvažujeme túto možnosť, ale v skutočnosti chceme niečo získať späť a niečo si vymeniť. Je to komplikované.“
7:45 Vysokí činitelia zo Spojených štátov, Ukrajiny a niekoľkých európskych krajín sa cez víkend plánujú stretnúť v Británii, aby sa pokúsili zjednotiť svoje postoje pred plánovanou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Informoval o tom server Axios s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Kyjev a niektoré členské krajiny NATO sa podľa serveru obávajú, že Trump by mohol súhlasiť s Putinovými návrhmi na ukončenie vojny s Ukrajinou bez toho, aby zohľadnil ich stanoviská.
7:12 Prezident USA Donald Trump neuvalil na Rusko nové sankcie, a to ani napriek tomu, že Moskva odmietla ukončiť nepriateľské akcie na Ukrajine do termínu 8. augusta.
6:45 Putin na stretnutí s Witkoffom navrhol zastavenie vojny výmenou za východné regióny Ukrajiny, informuje WSJ.
6:10 Čína sľubuje, že bude pokračovať v nákupe ruskej ropy uprostred Trumpových hrozieb zavedením ciel.
Ukrajina rozširuje evakuácie dedín v Doneckej oblasti
Ukrajina v piatok uviedla, že evakuuje rodiny s deťmi z ďalších 19 dedín v Doneckej oblasti na východe krajiny, kde postupujú ruské jednotky. Informuje agentúra AFP. Dediny, v ktorých žijú stovky ľudí, sa nachádzajú približne 30 kilometrov od frontovej línie. „V týchto osadách sa momentálne nachádza celkovo približne 109 detí,“ uviedol v príspevku na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. „Ešte raz zdôrazňujem: zostať v Doneckej oblasti je mimoriadne nebezpečné. Evakuujte sa, kým ešte môžete,“ dodal.
Ruská armáda získava pozície na východe Ukrajiny už viac ako rok a v júli zrýchlila svoj postup štvrtý mesiac po sebe, pripomína AFP. S výnimkou prvých mesiacov ruskej invázie, ktorú Moskva začala vo februári 2022, zaznamenalo Rusko väčší pokrok než minulý mesiac iba vlani v novembri. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú spravila AFP.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa usiluje o ukončenie takmer tri a pol roka trvajúcej vojny, by sa mal podľa Kremľa stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite už na budúci týždeň.
Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil
„Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal. Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín mal uplynúť v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa agentúry Reuters vzhľadom na avizovaný summit lídrov však nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.