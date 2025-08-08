Zneužil aj ročné dieťa! Polícia pátra po odsúdenom pedofilovi: Môže byť ozbrojený a nebezpečný!

MOST - Českí kriminalisti vyhlásili pátranie po 55-ročnom mužovi z Mostu, ktorý sa vyhýba nástupu do výkonu trestu. Ide o recidivistu, ktorý bol právoplatne odsúdený na niekoľkoročné väzenie za obzvlášť závažný trestný čin mravnostného charakteru. Polícia upozorňuje, že muž môže byť nebezpečný a ozbrojený.
Odsúdený muž sa mal podľa rozhodnutia Krajského súdu v Ústí nad Labem dostaviť do výkonu trestu odňatia slobody. Namiesto toho sa však skrýva a polícia po ňom vyhlásila intenzívne pátranie. Ako informoval hovorca mosteckej polície Václav Krieger, nevylučuje sa, že sa hľadaný môže pohybovať po celej Českej republike alebo dokonca v zahraničí.
Šokujúci prípad otriasol verejnosťou
Ústecký krajský súd ho poslal do väzenia za to, že na internete našiel dve ženy s malými dievčatkami, ktoré následne znásilňoval. Podľa verdiktu súdu obe matky so zneužívaním detí súhlasili, za čo im sľuboval lásku a peniaze. Jedno z dievčat malo len sedem rokov a trpelo Downovým syndrómom, druhé bolo len ročné. Šokujúci prípad otriasol verejnosťou.
Polícia zároveň zverejnila mužov opis. Má 178 až 180 centimetrov, krátke prešedivené vlasy a tmavé oči. Vzhľadom na jeho minulosť a súčasný útek pred spravodlivosťou ho polícia označuje za nebezpečného. „Je možné, že je ozbrojený. V žiadnom prípade sa ho nepokúšajte zadržať sami,“ varujú kriminalisti.
Polícia vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií o pobyte alebo pohybe hľadaného kontaktovala linku 158, alebo sa obrátila na najbližšie oddelenie Policie ČR. Pátracie informácie sú zverejnené aj v oficiálnej databáze hľadaných osôb.