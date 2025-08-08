Polícia pátra po 16-ročnej Kláre: Odišla ešte cez veľkonočné prázdniny! Neviete, kde by mohla byť?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
PREŠOV - Polícia pátra po 16-ročnej Kláre Rafaelovej z Levíc. Nezvestná je od 17. apríla, keď bola uvoľnená na veľkonočné prázdniny a doposiaľ sa nevrátila do reedukačného zariadenia v Levoči a nepodala o sebe žiadnu správu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Nezvestnú osobu sa polícii doposiaľ nepodarilo vypátrať. Klára Rafaelová je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči a polodlhé kučeravé tmavohnedé vlasy.
Nezvestná Klára (Zdroj: KR PZ v Prešove)
„Akékoľvek poznatky k nezvestnej Kláre oznámte na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, telefónne číslo 0961 89 3371 alebo na linku 158,“ dodala hovorkyňa s tým, že informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej siete.