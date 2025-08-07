Thajsko a Kambodža súhlasia, aby boli na hraniciach pozorovatelia z tretích krajín

KUALA LUMPUR - Thajsko a Kambodža sa dnes dohodli na vytvorení dočasných pozorovateľských tímov zložených zo zástupcov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré budú kontrolovať dodržiavanie prímeria. Napísala to agentúra AP. Napätie na sporných hraniciach, ktoré si vyžiadalo životy najmenej 43 ľudí na oboch stranách, vyvrcholilo pred dvoma týždňami a na konci júla ho ukončilo prímerie.
Hlavnou témou prvého zasadnutia Všeobecného pohraničného výboru (GBC), ktorého prípravné rokovania sa začali v pondelok v malajzijskej metropole Kuala Lumpure, bolo zabezpečenie dodržiavania prímeria uzavretého minulý pondelok. Dnešného rokovania sa zúčastnil kambodžský minister obrany Tea Seiha a námestník thajského ministra obrany Nattchapchon Nakpanit, ktoré doplnili pozorovatelia z Malajzie, Spojených štátov a Číny.
Zo spoločného vyhlásenia vyplýva, že obe krajiny zriadia vlastný dočasný pozorovateľský tím, ktorý bude zložený z bezpečnostných činiteľov pochádzajúcich z členských krajín združenia ASEANU Tímy, ktoré budú pôsobiť na oboch stranách hraníc a spolupracovať s miestnymi vojenskými orgánmi, bude koordinovať Malajzia dovtedy, kým nebudú sporné na hranici navštívi formálnu pozorovateľskú misiu ASEAN.
Sporným bodom zostáva otázka 18 kambodžských vojakov, ktorých thajská armáda zadržala len niekoľko hodín po tom, ako prímerie vstúpilo do platnosti. Thajci ich majú za vojnových zajatcov a do vlasti ich chcú poslať až po skončení konfliktu. Vyhlásenie sa o nich priamo nezmieňuje, uvádza sa v ňom ale, že zajatci by mali byť okamžite prepustení a vrátení do vlasti po ukončení "aktívnych bojových akcií". Nie je však jasné, či sa to týka aj formálneho ukončenia konfliktu, podotkla AP.
"Sme tu preto, aby sme zorganizovali dodržiavanie prímeria a ukončili krviprelievanie a utrpenie vojakov i civilistov na oboch stranách. Tieto kroky sú základom pre obnovenie vzájomnej dôvery a normálnych vzťahov medzi našimi krajinami," citovala AFP kambodžského ministra Seihu. "Pre to, aby naše dnešné rokovanie prinieslo konkrétne výsledky, musia obe strany prejaviť spoluprácu a úprimnosť," dodal podľa agentúry zástupca Thajska Nattchapchon.
Vzťahy oboch ázijských kráľovstiev narušila smrť kambodžského vojaka, ktorý zomrel 28. mája na hraniciach po prestrelke s thajskými vojakmi. Situácia sa potom vyostrila 23. júla, keď Bangkok obvinil Kambodžu z kladenia mín v spornej oblasti, ktoré zranili najmenej piatich thajských vojakov. Po diplomatickej roztržke sa vojská oboch krajín začali nasledujúci deň ostreľovať, kvôli čomu o päť dní na oboch stranách zomrelo najmenej 43 ľudí a z pohraničia odišlo na 300-tisíc osôb.
Prímerie z 28. júla nasledovalo po ekonomickom tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý znepriatelené krajiny varoval, že USA s nimi neuzavrú obchodné dohody, ak budú boje pokračovať. Washington potom 1. augusta obom krajinám znížil clá na dovoz do USA z 36 na 19 percent.