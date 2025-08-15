Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Česká polícia zaistila bitcoiny ministerstva spravodlivosti: Daroval ich muž odsúdený za prevádzku darknetu

PRAHA - Česká polícia v piatok zaistila bitcoiny ministerstva spravodlivosti, ktoré mu daroval Tomáš Jiřikovský, v minulosti odsúdený za prevádzku internetového trhoviska s drogami a zbraňami. Rezort to uviedol na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Tento úkon rešpektujeme. Potvrdzuje závery už skôr publikovaných právnych stanovísk. Nadväzujúce kroky ministerstvo konzultuje s právnikmi a kupujúcimi,“ napísalo ministerstvo. Dodalo, že v súčasnosti tiež konzultuje, či bude vzhľadom na aktuálny vývoj v kauze možné zverejniť aktualizovanú časovú os prípadu, čo plánovalo urobiť budúci týždeň. Polícia vo štvrtok v noci zasahovala aj u Jiřikovského, ktorého za dramatických okolností zadržala a následne obvinila zo spáchania trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti a nedovolenej výroby a iného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi.

Posun v prípade na sieti X komentoval aj bývalý šéf rezortu Pavel Blažek, ktorý pre kauzu musel vo funkcii skončiť. Podľa neho ak bude darca odsúdený za trestnú činnosť spáchanú v súvislosti s bitcoinmi, potvrdí sa, že darovacia zmluva, ktorú za ministerstvo uzavrel, bola jediným účinným spôsobom, ako sa po takmer desiatich rokoch od spáchania činu dostať k výsledku trestného konania a tiež k tomu, aby bol výnos z trestnej činnosti zabavený.

Na to reagovala súčasná ministerka a Blažkova spolustraníčka z ODS Eva Decroix výzvou, aby ušetril svojich kolegov od názorov, že všetko je v poriadku. „Je to od začiatku celé zle a toto mudrovanie je teraz ministerstvu platné ako mŕtvemu zimník!“ zdôraznila.

