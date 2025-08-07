Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Škandál v prestížnej televízii: Hviezda vysielania urobila niečo strašné! Ukázala penis mladšej kolegyni

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Šokujúci incident v BBC vyvolal škandál, ktorý hrozí, že zasiahne samotné základy pracovnej kultúry televízie.

Britská televízia BBC sa ocitla v strede kontroverzného prípadu, ktorý môže eskalovať do vážneho verejného škandálu. Podľa zistení vnútorných zdrojov jednej z jej najväčších hviezd údajne ukázala explicitný obrázok kolegyni nižšej pozície, čo vyvolalo silné znechutenie medzi zamestnancami a spustilo interné vyšetrovanie, píše denník Daily Star.

Incident, ktorý otriasol BBC

Podľa informácií od zasvätených osôb, moderátorka, ktorá sa pravidelne objavuje v hlavných programoch televízie a patrí medzi 50 najlepšie platených zamestnancov, počas neformálnej konverzácie ukázala mladšej producentke obrázok, na ktorom boli mužský penis. Tento čin mal miesto počas rozhovoru, keď sa opýtala, či mladá kolegyňa „má rada obrázky mužských genitálií", predtým, ako jej obrázok skutočne ukázala.

Kolegyňa, ktorá bola šokovaná a v slzách, sa stala obeťou tohto nevhodného správania. Identita osoby na obrázku nie je zatiaľ známa, no následky tohto činu sa okamžite prejavili, keď sa incident dostal až k manažmentu.

Riziko pre BBC: Hrozí vážny škandál

Vedenie BBC bolo okamžite informované o incidente a moderátorka bola pozvaná na súkromné stretnutie, na ktorom bola vyzvaná, aby sa ospravedlnila za svoje správanie. To, čo bolo pôvodne považované za internú fázu klebiet, sa rýchlo mení na skutočnú hrozbu pre reputáciu televízie.

„Tento incident presahuje rámec bežného pracovného žartovania. Mladá kolegyňa sa cítila zastrašovaná a znepokojená, pričom sa domnievala, že tento čin mal byť šokom zamaskovaným ako vtip. Ak by išlo o muža v hlavnej úlohe, následky by boli okamžité a vážne,“ uviedol jeden zo zdrojov. „Že je v centre pozornosti žena, tento problém ešte viac vyostruje.“

Reakcie zamestnancov a odborníkov na pracovnú kultúru

Tento incident otvára znovu otázky o pracovnej kultúre v BBC, ktorá bola už niekoľkokrát terčom kritiky pre obvinenia z nevhodného správania vysokých predstaviteľov televízie. V posledných rokoch sa organizácia dostala do problémov v dôsledku škandálov spojených s programami ako MasterChef, Strictly Come Dancing a prípadom Huw Edwards.

Odborníci na médiá tvrdia, že ak bude meno moderátorky zverejnené, následky môžu byť obrovské a môžu ju urobiť prvou ženou, ktorá bude verejne zapletená do zoznamu škandálov BBC.

Stanovisko BBC

Hovorkyňa BBC, ktorú požiadali o komentár, uviedla: „Aj keď nekomentujeme jednotlivé prípady, berieme všetky sťažnosti týkajúce sa pracovného správania veľmi vážne.“

Súčasný stav a možné následky

Tento incident vyvolal medzi zamestnancami napätie a obavy z toho, ako sa bude riešiť. Ak sa meno moderátorky stane verejne známym, môže to viesť k obrovskému otrasu v celom odvetví.

Viac o téme: ModerátorkaPenisBBCŠkandál
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sexuálny škandál vysokopostaveného politika:
Sexuálny škandál vysokopostaveného politika: Nahý obťažoval chyžnú na hoteli! TAKÝTO dostal trest
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Šokujúce odhalenie v kauze von der Leyenovej: Škandál Pfizergate opäť ožíva! Hlavný dôkaz bol zmazaný
Zahraničné
Klinika privítala novorodenca s
Škandál v pôrodnici: Bábätko pomenovali po beštii z Hamasu Sinwara! Klinika ho privítala na Instagrame
Zahraničné
Juan Carlos Florián je
Politický škandál: Pornoherec sa stal ministrom! TENTO rezort bude viesť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Bibiane otvorili interaktívnu výstavu Príbeh ilustrácie
V Bibiane otvorili interaktívnu výstavu Príbeh ilustrácie
Správy
Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Cestovanie
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Správy

Domáce správy

V prípade mŕtvej ženy
Nákupné centrum museli evakuovať! V jednom z obchodom začalo horieť oblečenie
Domáce
Motocyklista trielil medzi Dolným
Motocyklista trielil medzi obcami ŠIALENOU rýchlosťou! Zachytilo ho VIDEO, mastná pokuta ho neminula
Domáce
Dopravné obmedzenia Bratislava
V Malackách treba od piatka počítať s dopravným obmedzením
Domáce
FOTO Národný ústav detských chorôb otvoril zrekonštruovanú triedu: Pomôže deťom počas liečby
FOTO Národný ústav detských chorôb otvoril zrekonštruovanú triedu: Pomôže deťom počas liečby
Bratislava

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy
Zahraničné
Škandál v prestížnej televízii:
Škandál v prestížnej televízii: Hviezda vysielania urobila niečo strašné! Ukázala penis mladšej kolegyni
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Je dôležité, aby blízkovýchodné štáty pristúpili na dohody s Izraelom, tvrdí Trump
Zahraničné
Veľký zásah polície vo
Veľký zásah polície vo Viedni: Slovák ohrozoval ľudí nožmi! Až TOTO ho zastavilo
Zahraničné

Prominenti

Česko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA:
Česko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen (†62) slávnej skupiny!
Zahraniční prominenti
Čeky je pyšný na
Čeky je pyšný na deti a aj má byť na čo: Neuveríte, čo študuje dcéra! A tí najmladší? Tí sa potatili
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Nebezpečné šaty Heidi Klum:
Nebezpečné šaty Heidi Klum: NABOMBOVANÝ dekolt... Div, že jej prsia nevyskočili!
Zahraniční prominenti
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo Siedmeho neba: POMOC od Rozborila bola márna... FOTO domu v ZÚBOŽENOM stave!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mladá žena, ktorá predáva
Šokujúce a bizarné podnikanie: Žena predáva svoje nechty na nohách, neuveríte čo s nimi muži robia!
Zaujímavosti
8 znakov, že pijete
8 znakov, že pijete málo vody: Aj pohľad do záchoda odhalí, ako na tom ste
vysetrenie.sk
FOTO Návšteva Vatikánu sa pre
Kontroverzná návšteva Vatikánu: DJ-ka a tatérka čelí kritike za nevhodné oblečenie, polícia ju prikryla plachtou!
Zaujímavosti
Britská modelka Chloe Aylingová
Neuveríte, ako sa táto 19-ročná modelka dostala z pazúrov únoscu: VIDEO Jej taktika vás prekvapí!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

České dráhy pošlú na Slovensko modernejšie vlaky: Nový cestovný poriadok prináša aj ďalšie zmeny!
České dráhy pošlú na Slovensko modernejšie vlaky: Nový cestovný poriadok prináša aj ďalšie zmeny!
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!

Šport

Universitatea Craiova – FC Spartak Trnava: Online prenos z 3. predkola Konferenčnej ligy
Universitatea Craiova – FC Spartak Trnava: Online prenos z 3. predkola Konferenčnej ligy
Konferenčná liga
Sladká pomsta predĺžila rozprávkové ME: Slovenky vrátili Dánsku prehru a zabojujú už o finále!
Sladká pomsta predĺžila rozprávkové ME: Slovenky vrátili Dánsku prehru a zabojujú už o finále!
ME v hádzanej
Gól Acolatseho na českého semifinalistu nestačil: Slovan vstúpil do prípravy tesnou prehrou
Gól Acolatseho na českého semifinalistu nestačil: Slovan vstúpil do prípravy tesnou prehrou
Slovensko
Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
KarieraInfo.sk
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Práca a voľný čas
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Veda a výskum
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Aplikácie a hry
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Technológie
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
História

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Partnerské vzťahy
Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škandál v prestížnej televízii:
Zahraničné
Škandál v prestížnej televízii: Hviezda vysielania urobila niečo strašné! Ukázala penis mladšej kolegyni
Veľký zásah polície vo
Zahraničné
Veľký zásah polície vo Viedni: Slovák ohrozoval ľudí nožmi! Až TOTO ho zastavilo
Prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Čo sa deje s Trumpom? Prezident USA sa oháňa ŠIALENÝMI číslami! Verejnosť ho prekukla
Motocyklista trielil medzi Dolným
Domáce
Motocyklista trielil medzi obcami ŠIALENOU rýchlosťou! Zachytilo ho VIDEO, mastná pokuta ho neminula

Ďalšie zo Zoznamu