Irán podporil Hizballáh v odmietnutí plánov vlády Libanonu na jeho odzbrojenie

BEJRÚT/TEHERÁN - Irán podporuje rozhodnutia hnutia Hizballáh týkajúce sa plánov libanonskej vlády na odzbrojenie jednotiek tohto proiránskeho šiitského zoskupenia. Informuje o tom agentúra AFP.
„Akékoľvek rozhodnutie v tejto veci bude v konečnom dôsledku závisieť od samotného Hizballáhu. Podporujeme ho, ale nezasahujeme do jeho rozhodnutí,“ uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Dodal, že Hizballáh sa po neúspechoch počas vojny s Izraelom v minulom roku vlastnými silami opäť postavil na nohy.
Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní do konca tohto roka, čím chce prinútiť Hizballáh k úplnému odzbrojeniu. Vlastníctvo všetkých zbraní v krajine by malo byť do konca roka obmedzené iba na šesť štátnych bezpečnostných zložiek. Libanonské militantné hnutie Hizballáh v stredu označilo rozhodnutie vlády o svojom odzbrojení za „ťažký hriech“. Podľa vlastných slov preto bude k tomuto rozhodnutiu pristupovať, „akoby ani neexistovalo“.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim ešte pred začiatkom rokovania vyhlásil, že hnutie odmieta akýkoľvek harmonogram na zloženie zbraní, kým budú pokračovať izraelské útoky na území Libanonu. Izraelská armáda napriek vlaňajšej novembrovej dohode o prímerí s Hizballáhom útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sa podľa Izraela spájajú s týmto šiitským militantným hnutím.
Izrael zároveň pohrozil, že v týchto útokoch môže pokračovať, kým hnutie neodovzdá všetky zbrane. Hizballáh po skončení dlhoročnej občianskej vojny v Libanone v roku 1989 ako jediná z militantných skupín odmietla zložiť zbrane. Obhajuje sa tým, že je hnutím odporu bojujúcim proti Izraelu, ktorý v tom čase okupoval juh krajiny. Hizballáh financovaný a vyzbrojovaný Iránom významne oslabila minuloročná ofenzíva Izraela, pri ktorej zahynulo takmer celé jeho vedenie vrátane dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha. Spojené štáty odvtedy vyvíjajú tlak na libanonskú vládu, aby Hizballáh odzbrojila.