Maďarsko kritizuje Ukrajinu za odmietnutie vyšetriť nútené odvody a násilie voči vojakom

Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ - Ukrajinské úrady odmietli vyšetriť prípad príslušníka maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti Józsefa Sebestyéna, ktorého nedávno počas núteného odvodu údajne dobili na smrť vojenskí náborári. Kyjev tým prakticky uznal, že v krajine ide o štátom inštitucionalizovanú prax. Podľa servera hirado.hu to v stredu vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

„Odmietnutím vyšetrovania úrady prakticky uznali, že nútené odvody na Ukrajine zahŕňajúce bitie, a to aj fatálne, sú štátom inštitucionalizovaný, štátom schválený, štátom nariadený a štátom riadený postup,“ povedal Szijjártó.

Napätie medzi Maďarskom a Ukrajinou rastie

Podľa neho by sa v „civilizovanej, normálnej krajine“ v prípade odhalenia takéhoto prípadu okamžite začalo konanie voči páchateľom, avšak na Ukrajine sa to nikto neodváži riešiť. Takýto štát nielenže nemá miesto v Európskej únii, ale nepatrí ani medzi civilizované krajiny, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj ešte 11. júla reagoval na kritiku Maďarska tým, že Budapešť manipulatívne zneužíva jednotlivé prípady súvisiace s ukrajinskou mobilizáciou na politické účely, čím poškodzuje ukrajinsko-maďarské vzťahy. Tychyj maďarskej strane pripomenul, že tvárou v tvár neustálej ruskej hrozbe je každý Ukrajinec vrátane toho, ktorý má maďarský pôvod, povinný brániť svoj domov, životy svojich príbuzných a zvrchovanosť svojho štátu.

Maďarsko hovorí o zlyhaní systému

Tychyj zopakoval skoršie tvrdenie ukrajinských úradov, že József Sebestyén bol mobilizovaný do ukrajinskej armády 14. júna po tom, čo ho po lekárskej prehliadke vyhlásili za spôsobilého na vojenskú službu. Muž podľa nich začal vojenský výcvik 15. júna a 18. júna odišiel bez zbrane. Následne 24. júna prišiel na pohotovosť do Centrálnej regionálnej nemocnice v Berehove, kde mu diagnostikovali akútnu stresovú reakciu a previezli ho na ústavnú liečbu do Regionálneho psychiatrického ústavu v Berehove, pričom mu nezistili žiadne fyzické zranenia. Záver súdno-lekárskej expertízy potvrdzuje, že príčinou jeho smrti 6. júla 2025 bola pľúcna embólia bez známok fyzických zranení naznačujúcich násilie.

Úmrtie 45-ročného muža oznámila jeho sestra, ktorá na sociálnych sieťach napísala, že k tragédii došlo krátko po tom, čo rovnaký osud postihol aj jej ďalšieho brata.