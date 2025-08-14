Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov! Orbán koná

BUDAPEŠŤ - Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov a polícii sa podarilo zadržať aj prevádzačov. V stredu našli policajné hliadky v krajine celkom 50 narušiteľov hraníc a štyroch prevádzačov. Podľa denníka Magyar Nemzet to oznámila vo štvrtok maďarská polícia, informuje spravodajca v Budapešti.
Najviac migrantov bolo opäť odhalených v Čongrádsko-čanádskej stolici, kde 36 narušiteľov hraníc v šiestich skupinách našli v Ásotthalome, Tiszaszigete, Röszke a v Segedíne. Ďalších 13 narušiteľov hraníc zadržali v Báčsko-malokumánskej a Rábsko-mošonsko-šopronskej stolici.
Zadržaní nelegálni migranti
Zadržaní nelegálni migranti tvrdili, že sú občanmi Afganistanu, Bangladéša, Indie, Iraku, Líbye, Maroka, Pakistanu, Palestíny, Sýrie a Turecka, avšak nedokázali to preukázať žiadnymi dokladmi. Polícia ich v súlade s platnou maďarskou legislatívou eskortovala späť k dočasným bezpečnostným hraničným zábranám. Zo štyroch prevádzačov troch zadržali v Rábsko-mošonsko-šopronskej a jedného v Báčsko-malokumánskej stolici. Polícia začala voči nim trestné stíhanie.
Orbán opäť predĺžil krízový stav
Maďarská vláda predĺži krízový stav spôsobený masovou imigráciou o ďalších šesť mesiacov. Z vládneho nariadenia zverejneného v Maďarskom vestníku (Magyar Közlöny), na ktorý upozornil server telex.hu, vyplýva, že aktuálne platný núdzový stav vyprší 6. septembra a bude predĺžený do 7. marca 2026, informuje spravodajca v Budapešti. Server pripomína, že Maďarsko sa v posledných rokoch stalo krajinou krízových a núdzových situácií. „Krízový stav pre masovú migráciu“ bol prvýkrát vyhlásený v marci 2016 a odvtedy bol neustále predlžovaný. Okrem toho je krajina od mája 2022 v stave „vojnovej núdze“ pre konflikt na Ukrajine.
Cieľom núdzových stavov v podstate je umožniť vláde efektívne a rýchlo zareagovať na vznikajúce problémy. Avšak s odvolaním sa na núdzové stavy bolo vydaných niekoľko vládnych dekrétov, ktoré je ťažké alebo takmer nemožné zdôvodniť rusko-ukrajinskou vojnou prebiehajúcu v susednej krajine, píše telex.hu. Orbánova vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, vtedy bola príčinou masová migrácia. Stav núdze pre vojnu na Ukrajine na návrh kabinetu vyhlásili pôvodne 1. novembra 2022. Priebežne ich vláda predlžovala.
Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva. Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) upozornila na to, že snahou kabinetu je prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.