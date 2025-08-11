Tragédia pred nočným klubom: Pri streľbe zomrelo osem ľudí! Ozbrojenci z miesta činu ušli

QUITO - Osem ľudí zahynulo a dvaja ďalší utrpeli zranenia po tom, čo skupina ozbrojencov v nedeľu spustila paľbu na dav ľudí pred nočným klubom v meste na juhozápade Ekvádoru, uviedla tamojšia polícia. Informujeme podľa správy agentúry AFP.
Pohotovostné zložky dorazili na miesto incidentu po telefonickom oznámení o streľbe a objavili „niekoľko zranených ľudí a sedem tiel“, oznámil na tlačovej konferencii plukovník polície Javier Chango s tým, že ôsma osoba zraneniam podľahla v nemocnici. Ozbrojenci prišli v dvoch pick-upoch a krátko po jednej hodine nadránom miestneho času spustili paľbu na ľudí popíjajúcich pred nočným klubom v meste Santa Lucia, ktoré má 38.000 obyvateľov a nachádza sa v provincii Guayas.
Ozbrojenci po streľbe nastúpili do svojich vozidiel a ušli
Medzi obeťami je aj vlastník nočného klubu Jorge Urquizo, ktorý bol bratom miestneho starostu. Ozbrojenci po streľbe nastúpili do svojich vozidiel a ušli „neznámym smerom“, dodal Chango. Miestna polícia zadržala muža, ktorý šoféroval nákladné auto a mal pri sebe revolver, nedokázala však bezprostredne určiť, či bol zapojený do útoku. Motív streľby doposiaľ zistený nebol.
Telá mŕtvych boli prevezené do márnice v susednom meste Daule. Ekvádor, kedysi pokojná krajina medzi dvoma najväčšími svetovými vývozcami kokaínu - Kolumbiou a Peru - je v posledných rokoch sužovaný vlnou násilia, keďže gangy s väzbami na mexické a kolumbijské kartely medzi sebou súperia o kontrolu, píše AFP. Podľa vládnych údajov prechádza v súčasnosti viac než 70 percent celosvetovej produkcie kokaínu prechádza cez ekvádorské prístavy.
Úradom sa zastaviť krviprelievanie nepodarilo
Guayas je jednou zo štyroch provincií, kde prezident Daniel Noboa nedávno vyhlásil dvojmesačný výnimočný stav v súvislosti s bojom proti násiliu gangov. Napriek zvýšenej vojenskej prítomnosti sa však úradom zastaviť krviprelievanie nepodarilo. Podľa oficiálnych údajov bolo medzi januárom a májom tohto roka zaznamenaných viac než 4051 vrážd. Podľa analytikov ide o najnásilnejší začiatok roka v modernej histórii krajiny.